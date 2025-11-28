ヴォレアスが年末のホームゲームで推しがデザインされた特別な観戦シートに招待！

大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道が28日（金）、『GO!GO!VOREAS リクルートスタッフィングシート ご招待キャンペーン」を開催することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

キャンペーンが行われるのは、12月27日（土）と28日（日）に北海きたえーるで開催されるSVリーグ男子第8節 東レアローズ静岡戦。当日はオフィシャルトップパートナーであるリクルートスタッフィングpresentsで開催される。

その試合でヴォレアスの選手、エド・クラインヘッドコーチ、そしてマスコット「ヴォレ」のビジュアルをデザインした特別なプレミアム観戦シートが登場。さらに推し選手・ヘッドコーチ・ヴォレの直筆サイン入り生写真がプレゼントされる特典付きだ。

座席は、選手ベンチの裏側となるClassA-BCブロックSide 1stエリアで用意され、臨場感あふれる特等席になっている。応募期間は11月28日（金）～ 12月9日（火）23:59までとなっており、ヴォレアスの公式LINEをお友達追加すると応募が可能になる。当選発表は、12月10日（水）～ 12月12日（金）18:00の期間で行われる。