機内での迷惑行為を目の当たりにしたことのある乗客はたくさんいる/Kent Nishimura/Los Angeles Times/Getty Images

（CNN）米国のフリーライター、アメリア・ムラーズ氏は今年、シカゴからロサンゼルスへ向かう夜行便の機内で泥酔した男性と隣り合わせになった。

崩れ落ちるように着席してきたその男性は、機体がゲートから離れたところでトイレに駆け込んだ。そこで大量に嘔吐（おうと）したため、空港の清掃係が呼ばれる騒ぎになったという。男性は降ろされ、この便は１時間遅れで出発した。

ムラーズ氏以外にも、機内での迷惑行為を目の当たりにしたことのある乗客はたくさんいる。

米テキサス大学ダラス校のリン・M・ビエライティス教授が、過去何年かの間に報告された乗客トラブルを分析したところ、ひとつの共通点が浮かび上がった。

それは「アルコール、アルコール、アルコール」だという。

ビエライティス氏と同校のシェリル・スカッグス教授は、米航空安全報告システム（ASRS）に寄せられた1600件の報告を調べ、暴言、暴力、セクハラなどの項目に分類した。どの項目でも、アルコール関連が圧倒的多数を占めていた。

英アルコール研究所が英国内の成人を対象に実施した調査でも、酔っ払いの乗客に遭遇したことのある人が60%、機内の酔客を「深刻な問題」ととらえる人は51%に上った。

酔った客がさまざまな問題を引き起こしているのはだれもが認めるところだが、どこが解決すべきかという点では意見が一致しない。

責任の押しつけ合い

ビエライティス氏が調べたASRSの報告は、すべて航空会社のパイロットやゲート係、客室乗務員から寄せられた。

同氏は「客室乗務員へのアンケート調査を見ると、会社に報告したところで何もしてもらえない、後ろ盾になってくれるわけではないと感じていることが分かる」と指摘する。

客室乗務員に特有の難しさもある。上空3万フィート（約9000メートル）の職場では「バーから客を追い出すのと同じわけにはいかない」と、同氏は説明する。

一部の客室乗務員は酔っ払いや暴力的な乗客への対応に特化した高度な訓練を受けているが、それでも十分とは言い切れない。食事を提供し、安全を点検する業務をこなしながら、攻撃的な乗客に対処することを要求されるからだ。

乗客が酒を飲む理由は色々ある。飛行機に恐怖を感じる場合にアルコールが不安を鎮める助けになるという人や、1〜2杯飲んだほうが眠れるという人、搭乗機が遅れたせいで当初の予定よりたくさん飲んでしまったという人もいる。機内では水分不足や気圧の影響でアルコールが回りやすくなるため、搭乗してから自分が酔っていることに気づく例もある。

ビエライティス氏によれば、座席幅や頭上の荷物入れの縮小といった顧客サービスの低下が関係している可能性も考えられる。不満を抱く乗客とアルコールは、危険な組み合わせだ。

酔っ払いの隣に座ったムラーズ氏によると、現場での乗務員の対応は見事だったが、内輪もめの声も聞こえてきたという。

「客室乗務員たちは、酔った客についてゲート係から事前に警告がなかったことにいら立っていた」

同氏の話は、責任範囲をめぐる意見の食い違いが対応の妨げになり得ることを示している。この例のように乗務員が地上スタッフを責めたり、航空会社が空港のバーやレストランに対し、搭乗前の客を酔っ払わせた責任があると主張したりすることもある。

欧州トップの乗客数を誇るアイルランドの格安航空会社（LCC）ライアンエアーはこれまで何度も、空港のバーやレストランに飲酒制限を設けるよう求めてきた。

2017年には、当時の最高マーケティング責任者（CMO）が声明で「空港が乗客にアルコールを際限なく売って利益を上げ、そのせいで生じる安全上の影響への対処を航空会社に押しつけるのはまったく不公平だ」「わが社の便はすべて短距離で、機内でのアルコール販売はほとんどない」と主張。搭乗前の過度の飲酒を防ぐために対策を講じる責任は空港側にあると述べた。

現役のマイケル・オリアリー最高経営責任者（CEO）も同様に、酒や薬物の使用と機内での暴力騒ぎは直接関連しているとの見方を示し、空港での飲酒を2杯までに制限するよう求めている。

迷惑行為への処罰は

米国内のフライトについて、機内での迷惑行為を管轄するのは連邦航空局（FAA）だ。

FAAは22年、「乗務員やほかの乗客につばを吐き、頭突きをし、かみつき、蹴ろうとし」、飛行中にドアを開けようとして結束バンドで拘束された女性に対して、個人の乗客では史上最高額となる8万1950ドル（約1280万円）の罰金を科した。

航空会社にも、特定の乗客の搭乗を拒否する権限がある。米LCC大手スピリット航空は、機内のトイレで電子たばこを吸った男性を終生搭乗禁止とした。

だが航空業界がアルコール制限に消極的なのには、カネという大きな理由がある。アナリストらによれば、アルコールは航空会社と空港にとって最大の収入源のひとつ。高価なファーストクラスやビジネスクラスの座席には、アルコール飲み放題が付いてくることが多い。

世界各地の主要空港は、アルコール販売による収益の公表を控えている。

だが空港でのアルコール禁止や制限を支持する人は増えているようだ。アルコール研究所の調査では、67%の人が空港での飲酒制限を支持し、64%が搭乗前のアルコール検査に賛成した。