浦和スコルジャ監督が感じた“アウェー最低勝率”の理由「ハングリー精神を構築しきることができず」

浦和のマチェイ・スコルジャ監督が２８日、今季アウェー最終戦となる岡山戦（３０日）に向けた会見を行った。今季は９月以降の８試合でわずか１勝と失速し、２試合を残して９位。「今季、アウェーでは２勝しかできませんでした。その数値を少しでも、改善することができれば。アウェーでいい（試合の）スタートを切りながら、失点してパフォーマンスが低下することがありました。そのメンタル面の改善を行う最後のチャンスです」と話した。

今季アウェーでの勝率はＪ１最低の１１パーセント。この勝率は、すでにＪ２降格が決まった横浜Ｃ（１７パーセント）、湘南（２３パーセント）、新潟（２０パーセント）より低い。指揮官はその理由について、理由はひとつではない、と前置きしながら「何が何でも試合に勝つ、というハングリー精神を、私が構築しきることができなかった。今季の私の仕事で、満足していない部分です」と悔やんだ。攻撃面に置いては「勇気を持ってプレーすることがもっとあってもよかった」と続け、失点をきっかけに崩れる試合が多かったことを「それぞれから出るパワーやエネルギーみたいなものが欠けていた」と分析した。

今季は７月に米国でのクラブＷ杯に参加。１次リーグ３連敗で敗退したが、インテルやリバープレートなど、世界の強豪との対戦を経験した。その後、Ｊリーグでは「安定性に欠けるようになった」とスコルジャ監督が感じたように、個々のコンディションにもばらつきが生まれ、“クラブＷ杯後”は連勝は１度（２連勝）のみ。指揮官は「これを経験として生かし、教訓としないといけない。成功を収めるためには、クラブ全体で同じ方向性、エネルギーを持って進むことが必要」と説いた。