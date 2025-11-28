◆報知新聞社後援 女子プロゴルフツアー メジャー最終戦 ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯 第２日（２８日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６５４３ヤード、パー７２）

ツアー１勝の金沢志奈（クレスコ）は２７位で出て５バーディー、１ボギーの６８をマークし、首位と４打差の８位に浮上した。

「めちゃくちゃ難しい」と話す難コースで、金沢が猛チャージした。

前半の９番は２メートルに寄せ、１０番パー４はグリーン手前約１２ヤードから第３打がチップイン、１１番パー５は２メートルに寄せて３連続バーディー。１４番は５メートルをねじ込み、１６番は５０センチにピタリとつけて伸ばした。「ショットがついたところもあったけど、パッティングが良かった。３〜４メートルがけっこう入った」と手応えを語った。

７月の男子プロゴルフツアー、リシャール・ミル・チャリティー（石川・能登ＣＤ）のチャリティーマッチで、男子ツアー２０勝の石川遼（カシオ）とペアを組んで優勝した。名字が「石川」「金沢」と石川県にちなんだ２人でプレー。金沢は「本当にプロゴルファーになって良かった。遼くんと回れるなんて、人生でもうないですよ」と貴重な経験になった。９月のメジャー、ソニー日本女子プロ選手権でツアー初優勝した際はＬＩＮＥで「おめでとう」とメッセージをもらった。

宮崎を訪れた際は名物の鶏肉やうどんが楽しみで、２７日にはチキン南蛮を食べて英気を養った。９月のソニー日本女子プロ選手権でツアー初優勝。今季メジャー２勝目に向けて「今年もう１勝したかったので、あと１試合になってしまったので、目指して頑張ります」と力を込めた。