Ｋ―ＰＯＰ５人組ボーイズグループ「ＥＰＩＣ ＴＲＡＶＥＬＳ」（ＥＰＴＳ）が２８日、日本で初のミニアルバム「Ｈａｒｍｏｎｙ」のリリースを記念したお披露目ライブイベントを都内で開催した。

日本で初めてのお披露目イベント。アインは「今日は特別なイベント。羽田空港に来られてわくわくでした。これから僕たちが始まる感じ。すごくうれしい」と笑顔で喜んだ。

ＥＰＴＳは、Ｋ―ＰＯＰで活躍してきた実力派アーティストが集まった５人組ボーイズグループ。メンバーには、日韓で活動してきた「ＵＰ１ＯＴＩＯＮ（アップテンション）」の元メンバー・ジンフ、日本デビュー直後に異例のＺｅｐｐツアー（東京・大阪・名古屋・札幌）を敢行し約１万５千人を動員した「ＴＡＲＧＥＴ（ターゲット）」の元メンバー・Ｇ．Ｉ（ジーアイ）。さらに、韓国最大級の音楽賞「第３１回ゴールデンディスクアワード」新人賞にノミネートされ、「Ａｓｉａ Ａｒｔｉｓｔ Ａｗａｒｄｓ（ＡＡＡ）」でも複数の受賞歴を持つ「ＳＮＵＰＥＲ（スヌーパー）」の元メンバー・サンイル、サンホらが名を連ねている。

以前別グループで活動していたメンバーが集まっており、皆、「もう一度舞台に立ちたい」という思いが強かったという。

グループ結成の経緯についてジンフは「（前のグループをやめてから）最初はサンホさんとふたりだった。またもう一回やりたいって。サンホさんの努力を信じてますから、他は誰がメンバーになっても明日はもっと明るいだろうと」と明かし、そこからメンバーを集めたと話した。

グループの魅力についてアインは「僕たちで全部作ります。歌も踊りも僕たちの心が入っています」、Ｇ．Ｉは「ファンの皆さんとの関係が近いこと」、サンホは「前のグループでいろんなジャンルの活動をしてきたので、いろんなジャンルをお見せできる」とそれぞれアピール。

アインは「日本でも韓国でも国民的になるように頑張る」、Ｇ．Ｉは「日本で全国ツアーをしたい」と目標を掲げ、サンイルは「未来が楽しみ」とにっこり。

日本の芸能人で共演したい人を聞かれると、サンイルは「米津玄師さんと一緒に歌を歌いたい」、Ｇ．Ｉは「嵐」を尊敬しているといい、「嵐先輩と一緒にやるのは難しいと思うけど、嵐先輩が立った同じ舞台に立つだけでもうれしいと思う」と目を輝かせた。

１２月６日のミニアルバムリリースを皮切りに、年間１００回のライブを予定。来年６月１２日には５０回目をＺｅｐｐ Ｏｓａｋａで、１２月には１００回目のライブをＺｅｐｐ ＤｉｖｅｒＣｉｔｙ ＴＯＫＹＯで開催を予定している。

サンイルが「次のページへ」と呼びかけると、ファンが「行こう！」と応えた。様々な経験をしてきた５人がファンと新たな思い出をつくるスローガンは「次のページへ行こう！」。新たな旅が始まる。