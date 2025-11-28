J1・町田ゼルビアは27日、公式サイトで黒田剛監督との契約更新を発表しました。

町田は今回、黒田監督と契約更新し「明治安田J1百年構想リーグ及び2026/2027シーズンも引き続きトップチームの監督として指揮を執ることで合意しました」と報告。

黒田監督も公式サイトを通じてコメントを発表し、「日頃よりFC町田ゼルビアを支えてくださる、パートナー企業・株主、自治体をはじめとする多くの方々、そしていかなる状況においても常に一緒に闘ってくださるファン・サポーターの皆様、いつも心温まるご支援・ご声援をいただき誠にありがとうございます」と感謝の言葉を記しました。

続けて「J1参入から2年目のシーズンは、ACLEの参戦はもとより、悲願の天皇杯初優勝を果たし、ゼルビアファミリーにとって歴史的なシーズンになったことをとても嬉しく思います。日々のトレーニングに対し最高の環境で支え続けてくれた藤田社長を始め、クラブ運営に関わるスタッフ、いつも誠実に、謙虚にトレーニングに励んでくれた選手たちの努力の賜物と心より感謝しています」とクラブ関係者や選手たちにも感謝の気持ちを表しました。

そして今後の抱負として「私たちFC町田ゼルビアを全力で応援してくださる全ての皆様の期待に応えるためにも、クラブ全体で更に大きく成長し続けられるように、日々チャレンジし続けていきたいと思います。先ずは今シーズンの残り3試合を全力で闘い抜きますので、最後まで一緒に闘ってください。引き続きFC町田ゼルビアへの熱いご声援を何卒よろしくお願いいたします」とつづりました。