日テレ岩田絵里奈アナ、女子高生時代の写真披露「学生の頃から可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/28】日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが11月27日、自身のInstagramを更新。高校時代の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】30歳日テレ美人アナ「学生の頃から可愛すぎ」JK時代の制服姿
岩田は「先日、母校の渋谷教育学園の100周年記念式典の司会を担当しました」と、母校の式典に参加したことを報告。「私は勉強をしたくなさすぎる迷惑な子どもだった」「伸び伸び育ててもらっての今だなぁと改めて。感謝です」と綴り、高校時代の写真を公開している。
この投稿には「学生時代から可愛すぎる」「母校愛が伝わる」「司会お疲れ様です」「高校時代の思い出が素晴らしい」「エピソードが素敵」「笑顔が元気いっぱい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆岩田絵里奈アナ、JK時代の写真披露
◆岩田絵里奈アナの投稿に反響
