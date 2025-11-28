DMM TV、11月・12月注目ラインナップ公開「ドンケツ season2」「キューティーハニー」ほか
【モデルプレス＝2025/11/28】DMM TVより、11・12月の注目コンテンツが発表された。
DMM TVオリジナル作品では、伊藤英明主演「ドンケツ season2」が11月28日より、SNS総フォロワー数430万越えの阿部なつき主演「キューティーハニー BELOVED ENEMY」が11月25日より独占配信開始。映画では、是枝裕和監督×坂元裕二（脚本）「怪物」、アニメでは黒柳徹子の自伝的小説「窓ぎわのトットちゃん」、待望の映画化となった劇場版「ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉」などヒット作がDMM TVに登場する。
さらに、2.5次元・舞台作品では、「ぴゅあくる刀剣男士Ghostella 1st Live〜Catch the Star☆〜」のライブ配信、「舞台『魔法使いの約束』きみに花を、空に魔法を 前編」のレンタル配信など人気作も配信される。（modelpress編集部）
【ドンケツ season2】
最強の漢「ロケマサ」が1年の充電（服役）を経て前作以上の大暴れ。「筋肉＝最大に／拳＝最強に／屁＝最も臭く／強面＝最恐に／ワガママっぷり＝最低に傍若無人な態度＝最悪に／子分や親分、仲間との絆＝最高に」。シーズン2を迎え、何もかもが破格のパワーアップする。
【映画「怪物」】
大きな湖のある郊外の町。息子を愛するシングルマザー、生徒思いの学校教師、そして無邪気な子供たち。それは、よくある子供同士のケンカに見えた。しかし、彼らの食い違う主張は次第に社会やメディアを巻き込み、大事になっていく。そしてある嵐の朝、子供たちは忽然と姿を消した。
【あなたを奪ったその日から】
わが子を失った事故の真相を追いながらも自分の犯した罪に苦しみ、葛藤し、周囲を巻き込み…それでも生きていくというサスペンスフルな親子愛の物語。
【モンスター】
モンスター弁護士・神波亮子が、さまざまな問題と向き合い、まるでゲームのように法廷闘争に向かう異色のリーガル・エンターテインメント。
【キューティーハニー BELOVED ENEMY】
世界中に多くのファンをもつ人気シリーズ「キューティーハニー」が、SNS総フォロワー数430万越えの阿部なつきをハニー役に迎え、ショートドラマで参上。大企業の社長令嬢から、借金取りに追われる貧乏生活へと転落してしまう如月ハニー（阿部）。その正体は「空中元素固定装置」により造られたアンドロイド。愛と正義の戦士キューティーハニーとして邪悪な悪党を成敗していく。
【神の舌に拾われて −次のダンナは億超え神シェフ−】
元夫とその不倫相手の嫌がらせにより職場である高級レストランを追い出されたサアヤ。しかしそんな失意のどん底の中、再会したのは年収1億超えの天才シェフだった。
【シークレット・ダイヤ 〜谷に隠された秘宝〜】
熱血女性警部と世界を股にかける大怪盗の華麗なる（？）追走劇。大秘宝をめぐる知恵と体力…。時にセクシーな駆け引きが光る一世一代のバトルが、今始まる。
【私人逮捕系Youtuberの俺VS島】
誰からも感謝されず、不安を感じていた私人逮捕系ユーチューバーがとある女性を救うため「島」へと向かうが、人知れず続けられてきた驚愕の因習に巻き込まれていく。
【パニッシュ −塾の生徒と不倫した夫に制裁配信−】
2年前の夫の不倫から再構築中の梨花だったが、体調不良で性病が発覚し、夫が再度不倫をしていることを確信。復讐を誓い、浮気撲滅配信者に「復讐配信」を依頼する。
【窓ぎわのトットちゃん】
見放題配信開始。黒柳徹子が自身の幼少期を描いた自伝的小説が、アニメーションとして初の映画化。落ち着きがないことを理由に、小学校を退学になってしまったトットちゃん。新しく通うことになったトモエ学園の校長先生は、出会ったばかりのトットちゃんに優しく語りかけた。「君は、ほんとうは、いい子なんだよ」。トットちゃんの元気いっぱい、すべてが初めてだらけの日々が始まる。
【劇場版「ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉」】
驚異のクロスメディアコンテンツ「ウマ娘 プリティーダービー」待望の映画化作品。自由気ままなフリースタイル・レースで、最強を目指して走り続けてきたウマ娘の少女、ポッケことジャングルポケット。気まぐれに観戦した『トゥインクル・シリーズ』のレースで、フジキセキの走りに衝撃を受けたポッケは、自らも「トゥインクル・シリーズ」に挑むことを決意する。自らの誇りと、意地と、魂をかけて走るウマ娘たち。熱く激しいその戦いが、新たな時代の扉を開く。「誰が相手でも関係ねえ！俺は最強のウマ娘になってみせるぜ！！」。
【異修羅 第2期】
あらゆる能力や種族の頂点を極めた修羅たちと、それを利用すべく謀略を巡らす者たちが一点に集うとき、宿命と凶兆は交差し、すべてを塵に帰す大いなる災厄が訪れる。
【劇場版 「オーバーロード」 聖王国編】
ローブル聖王国は、その国土を長大な城壁に守られ平和な時代を謳歌してきた。しかし、突如現れた魔皇ヤルダバオトと亜人連合軍の侵攻によって、安寧はいともたやすく崩れ去ってしまう。
【PUI PUI モルカー ザ・ムービー MOLMAX】
モルシティにもハイテク時代到来。ドライバーたちは次々と最新鋭のAI（あい）モルカーに乗り換えていく。
【ぴゅあくる刀剣男士Ghostella 1st Live〜Catch the Star☆〜※ライブ配信】
ぴゅあくる刀剣男士とは、名だたる刀剣が戦士へと姿を変えた「刀剣男士（とうけんだんし）」を率いて、歴史を守る戦いに出る刀剣育成シミュレーションゲーム「刀剣乱舞ONLINE」を原案とする3Dライブコンテンツ。 江の8振りによるアイドルグループとしてデビューした「Ghostella」 (ゴーステラ）による「ぴゅあくる刀剣男士 Ghostella 1st Live〜Catch the Star☆〜」 千穐楽の模様を配信する。
【舞台「魔法使いの約束」きみに花を、空に魔法を 前編】
魔法使いと人間が共存する世界。5カ国平和会議の式典を目前に、世界中で異様な事件が起きる。各地にあらわれた魔獣を使役する魔女たち、市場で出会った奇妙な人形使い。「嫌われ者が報われる話退屈でつまらない世界を壊そう」。始まるのは歪な人形劇。賢者の魔法使いの戦いの行方は。＜レンタル配信（〜11月30日（日）まで）※9月6日（土）13時公演の全景映像＞
【ブルーロック−EPISODE 凪−※ライブ配信】
退屈に生きていた高校2年生・凪 誠士郎は、御影玲王に才能を見いだされる。“青い監獄（ブルーロック）”の過酷なセレクションで、全国から集まったストライカーたちとの邂逅。勝者は未来、敗者は脱落。奪い合いのピッチで、凪は初めて「悔しさ」を知る。夢への挑戦が、天才をまだ見ぬ世界へと連れて行く。
