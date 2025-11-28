むくえな・むく、手書き台湾旅行計画表公開「可愛い字」「ワクワク感が伝わる」の声
【モデルプレス＝2025/11/28】幼馴染YouTuber・むくえなのむくが11月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。台湾旅行の直筆スケジュール表を公開し、話題を呼んでいる。
むくは「私の台湾の計画表 笑笑」「こういうのやれないのにやろうとしちゃった形跡」とのコメントを添えて、ノートに手書きで記した台湾旅行の計画表を公開。ノートの上部に1日目の予定として「羽田空港発」「ホテル着」までは書かれているが、それ以降は最終日の台湾出発時間と羽田到着時間のみが記載され、思わず笑いを誘う投稿となっている。
この投稿には「笑った」「計画立てようとした気持ちが偉い」「それでも旅のワクワク感が伝わる」「計画立てなくても無問題」「可愛い字」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
