¡Öº£Æü¹¥¤¡×ºç¸¶¼ùÎ¤¡¢ÈþµÓ¥é¥¤¥óµ±¤¯¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¸ø³«¡Ö¾®´éºÝÎ©¤Ä¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¤È¥Õ¥¡¥óÅ£ÉÕ¤±
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/28¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦ÈÖÁÈ¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊËè½µ·îÍË21»þ¡Á¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿ºç¸¶¼ùÎ¤¤¬11·î27Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ºç¸¶¤Ï¡ÖºÇ¶á¤ÎÍ¼Æü¤¹¤Ã¤´¤¤åºÎï¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Í¼Êë¤ì»þ¤Î²°³°¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥ê¥Ü¥ó¤ä²Ö¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥»¡¼¥¿¡¼¤Ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¥·¥ç¡¼¥È¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Èþ¤·¤¤µÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¤ÎµÓÀþÈþ¡×¡ÖÌÜ¤¬Å£ÉÕ¤±¡×¡Ö¾®´éºÝÎ©¤Ä¡×¡Ö°µÅÝÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢2Çñ3Æü¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤ÎÎø¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÌÏÍÍ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£ºç¸¶¤Ï¡ÖÂ´¶ÈÊÔ2025in¥½¥¦¥ë¡×¡ÖÂ´¶ÈÊÔ2025in¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
