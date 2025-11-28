¡Ö¤À¡¢Ã¯???¡×¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¢¡ÈÊÌ¿Íµé¡É¤Î¸ÄÀÅª¤ÊÃåÊª»Ñ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¾×·â¡ÖÁ´¤¯É÷²Ö¤Á¤ã¤ó¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Ä¤è¤¤ºÇ¶¯¡×¡¡»¨»ï¡ØKIMONOanne.¡Ù¤ÎÉ½»æ¾þ¤ë
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ê28¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡ØKIMONOanne. Vol.7¡Ù¡ÊTAC½ÐÈÇ¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¡ÈÊÌ¿Íµé¡É¤ÎÉ½»æ¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¾®¼Ç¤Ï¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹ ËÜÆü¡¢11·î28Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¤Î¡ØKIMONOanne.vol.7¡Ù¤ÎÉ½»æ¤òÌ³¤á¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿ ¤ª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄº¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤È¥Õ¥ê¥ë¤ÎÉÕ¤¤¤¿¸ÄÀÅª¤ÊÃåÊª»Ñ¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±»ï¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢»£±ÆÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤È¤é¤¨¤¿Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥«¥Ã¥È¤È¤ÏÊÌ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°á¾Ø»Ñ¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤¤Ã¡ª°ã¤¦¿Í¤ß¤¿¤¡¡¼¤¤¤Ã¡×¡Ö¤Þ¤¸!?Á´¤¯É÷²Ö¤Á¤ã¤ó¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Ä¤è¤¤ºÇ¶¯¡×¡Ö²½¤±¤¿¾Ð ¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ä¤Í¡Á¡×¡ÖÏÂÁõ¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ëÉ÷²Ö¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÏÂÁõ¤Ç¤â»÷¹ç¤¦¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤¹¤´¡ªÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÉ÷²Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤Ã¤Æ¤âåºÎï¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í É÷²Ö¤Á¤ã¤óÂç¹¥¤¡Á¡×¡Ö¤À¡¢Ã¯??? ¤³¤¦¤¤¤¦¥¢¡¼¥È·Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÁ´¤¯ÊÌ¿Íµé¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
