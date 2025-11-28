6速MTのみ！ ホンダ新「“2人乗り”スポーツカー」初公開に“反響殺到”！「シビックRと迷うな…」「ホンダDNAを久々に感じた！」の声も！ “320馬力”の爆速「ターボVTEC」搭載する“高性能モデル”「インテグラ タイプS HRC」米国アキュラ仕様とは！

6速MTのみ！ ホンダ新「“2人乗り”スポーツカー」初公開に“反響殺到”！

2025年11月に米国ラスベガスで開催された「SEMAショー2025」において、ホンダの北米法人が初披露した「インテグラ タイプS HRCプロトタイプ」のアップデート版。

同車は海を越えて、日本のクルマ好きの間でも熱い視線を集めています。

このインテグラ タイプS HRCプロトタイプは、単なるドレスアップカーではありません。

HRC（ホンダ・レーシング・コーポレーション）が30年以上にわたりレースシーンで培ってきた哲学と技術的知見を、市販車へと惜しみなく注入した、まさに「走る実験室」とも呼べる存在です。

近年、HRCは活動領域を拡大し、公道からサーキット、さらにはオフロードに至るまで、ホンダとアキュラ（ホンダの高級ブランド）のモデルに向けたパフォーマンスパーツの開発を進めています。

そして、このインテグラ タイプS HRCプロトタイプは、その象徴的なショーケースとなるべく開発されました。

ベースとなる北米仕様の「インテグラ（2025年モデル）」は、上質なスポーツコンパクトハッチバックとして既に高い評価を得ており、標準モデルでも200馬力を発揮する1.5リッターVTECターボエンジンを搭載していますが、そのハイパフォーマンスモデルである「タイプS」はポテンシャルをさらに引き上げたモデルです。

搭載するエンジンは、320馬力を誇る2リッターVTECターボエンジンで、組み合わせるのは6速MTのみという硬派な設定。

加えて、ブレンボ製ブレーキや専用のデュアルアクシスストラットフロントサスペンションを装備し、0-60mph加速を5秒台前半でこなす実力を披露します。

そして今回公開されたHRCプロトタイプは、このタイプSをベースに、さらなる高みを目指したチューニングが施されています。

エクステリアにはアグレッシブなエアロパーツをまとい、エンジン周りには大型インタークーラーやツインオイルクーラー、専用エキゾーストシステムを搭載。熱対策と排気効率を徹底的に強化しました。

特筆すべきは乗員を2名に絞ったインテリアの大胆な変更でしょう。リアシートを撤去してカーボンシェルフに置き換えることで、サーキット走行用のタイヤホイールセット（4本）を積載可能にするという、まさに「サーキットへ自走して走り、自走して帰る」クラブマンレーサーの理想を具現化しているのです。

さらにアップデートとして、アキュラのIMSA GTPプロトタイプマシン「ARX-06」のレースホイールからデザインを受け継いだ新しい鍛造ホイールが装着され、バネ下重量の軽減と剛性アップを実現。

さらに、サスペンションコンポーネントにも軽量化とアップグレードが施され、よりシャープなハンドリングを楽しむことができます。

HRCはこのモデルについて、「エンジニアや愛好家からのフィードバックを基にさらなる進化を加え続ける」としており、その開発プロセス自体がオープンな実験場となっている点も興味深いところです。

※ ※ ※

このようなインテグラ タイプS HRCプロトタイプついて、日本国内のSNS上では、「やっぱりホンダはこういうクルマを出さなきゃね」「久々にホンダDNAを感じた」「カッコイイ！日本のホンダ車もこのデザインで統一して欲しい」「むしろ正式にアキュラブランドを日本導入してくれ！」といった、ホンダの本格スポーツモデルに対する期待と飢餓感が入り混じった声が多く見られます。

また、「シビック タイプRが売れているならこれも売れるはず！」という市場分析や、「価格は900万円から1000万円程度になるだろうね」という現実的な予測、さらには「シビック タイプRとどっちが魅力的か迷うなぁ」というシビアな視点も散見。

その他には、「インテグラは2ドアクーペにしてください…」という往年のインテグラファンからの切実な要望や、「これ後からもっと速いタイプRが出るのでは」という深読みなど、様々な議論が巻き起こっています。

いずれにせよ、このインテグラ タイプS HRCプロトタイプが、日本のホンダファンにとって、かつての熱いホンダスピリットを想起させる起爆剤となっていることは間違いありません。

現在のところアキュラブランドの日本導入を予感させる兆しは見られませんが、このモデルが示す「HRCによる市販車チューニング」という新たな方向性が、今後のホンダのスポーツモデル戦略にどのような影響を与えるのか、引き続き注視していきましょう。