³ÑÅÄÍµµ£¤ËÎ¢Êý¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ëµá¿´ÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ä¥Û¥ó¥À¤È¤â¶á¤·¤«¤Ã¤¿¸µF1²¦¼Ô¤Ï°ìÅáÎ¾ÃÇ¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï¶âÎØºÝ¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¡×

¸·¤·¤¤·ë²Ì¤¬Â³¤¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î»ÄÎ±Áè¤¤¤Ç¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤»¤º¤Ë¤¤¤ë³ÑÅÄ(C)Getty Images
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤¬¡¢Á°Àá¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹GP¤ÎÍ½Áª¤Çµ¯¤¤¿¥¿¥¤¥ä¤Î¶õµ¤°µ¤Î¸íÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àÂ¦¤Ë¸¶°ø¤ÎµæÌÀ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡ØMotosports.com¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³ÑÅÄ¡Ö¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡£´ðËÜÃæ¤Î´ðËÜ¤Î¤³¤È¤ÇÁ´¤¯Åª³°¤ì¤À¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ã¤Ý¤±¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¡£¤¢¤ì¤ÇÀï¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡×¤ÈÊ°³´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°ìÂÎ¤Ê¤¼¡© ¥°¥ê¥Ã¥×ÉÔÂ¤ËÉÔËþ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿³ÑÅÄ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥·¡¼¥ó
¡¡Æ±Í½Áª¤Ï¡¢¹ß¤ê¤·¤¤ë±«¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢³ÑÅÄ¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ï¥¿¥¤¥ä¤ÎÆâ°µÀßÄê¤¬µ¬ÄêÃÍ¤«¤éÂç¤¤¯³°¤ì¡¢ËþÂ¤Î¤¤¤¯¥°¥ê¥Ã¥×¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÇÁö¹Ô¡£Á´ÂÎ19ÈÖ¼ê¤È»´ÇÔ¤·¡¢·è¾¡¤â¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤ÎÀïÎ¬¤¬¶õ²ó¤ê¤·¤Æ·òÆ®¤à¤Ê¤·¤¯12°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¿Ø±Ä¤ÏÍèµ¨¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¹½À®¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢³ÑÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹GP¡¢¤½¤·¤Æ»Ä¤ë2Àï¡Ê¥«¥¿¡¼¥ëGP¡¢¥¢¥Ö¥À¥ÓGP¡Ë¤Ï¾å°ÌÆþ¾Þ¤ò´Þ¤á¤Æ¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÌðÀè¤Ë¥È¥Ã¥×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÀï¤¦¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¥ß¥¹¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢´°Á´¤ËÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âF1¤Ï·ë²Ì¤¬Á´¤Æ¡£³ÑÅÄ¤ËÎ¢Êý¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ëµá¿´ÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢½éÊâÅª¤Ê¥ß¥¹¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Û¥ó¥À¤È¤â¶á¤·¤¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸µF1²¦¼Ô¤Î¥¸¥§¥ó¥½¥ó¡¦¥Ð¥È¥ó»á¤â¡¢±Ñ±ÒÀ±ÊüÁ÷¡ØSky Sports¡Ù¤ÎÀìÌçÈÖÁÈÆâ¤Ç¡Ö¥Ä¥Î¥À¤¬Íèµ¨¤â»ÄÎ±¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï¶âÎØºÝ¡¢¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¥º¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Ï¡Ê¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ë¡Ë¤è¤ê¶á¤¤Â¸ºß¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È°ìÅáÎ¾ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔ¹¬Ãæ¤Î¹¬¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹GP¤Ç¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î2Âæ¤¬¼ÖÎ¾°ãÈ¿¤Ç¤È¤â¤Ë¼º³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×¤ò¼é¤ë¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¤È¡¢Æ±3°Ì¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÎÅÀº¹¤¬34¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡£³ÑÅÄ¤ÎÊ³Æ®¼¡Âè¤Ç¤Ï¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤òµÕÅ¾¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡»ÐËå¥Á¡¼¥à¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¤Ï¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹GP¤Ç6°Ì¤Ë·«¤ê¾å¤¬¤ê¡¢Íèµ¨¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÆþ¤ê¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¡£³ÑÅÄ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿ÁªÂò»è¤Ï¸ÅÁã¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥·¡¼¥È¤Î¤ß¤À¤í¤¦¡£
¡¡µã¤¤¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤âº£µ¨¤Ï»Ä¤ê2Àï¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÇØ¿å¤Î¿Ø¤ÇÎ×¤à¡£
