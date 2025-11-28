物価の高騰が日常生活に大きな影響を与える中、その余波は思わぬ形で“歯医者”にも及んでいます。全国でコンビニよりも数が多い歯科医院が抱える悩み、そして歯科医療の現場で今、起きている異変とは。

「本日は4670円になります」（※2割負担）

石川・小松市西軽海町にある野田歯科・矯正医院には、午前中から歯の治療などのため多くの患者が訪れていました。

「ちょっと高くなっているね、前から見ると。他の歯医者さんも全部高い」

「少し高い。歯がないと困るからあまり値段上がると物価が今なんでも上がっているから」

“治療費が高くなった”と患者は口々に話します。

高齢男性

「治さないと都合悪いから。毎日使うし、1日3度は食事せんなんから」

こちらの男性、入れ歯1本をのぞけばほとんどの歯が残っているものの、虫歯ができ治療に訪れました。

歯科医師の野田真さんが手に取ったのは、耐久性の高い金属製の銀歯＝いわゆる“被せ”です。

無事、銀歯による治療を終えた男性、会計を済ませると。

高齢男性

「いつもは治療だけ…でもきょうは高い、値段的に。」

治療費の上昇は患者だけでなく、歯科医師側も実感しています。

野田真 院長

「2000円台の頃もあった。ここ5年10年前なら」

Q 2000円台だったのが、3割負担でも5460円？

「そうです」銀歯に多く使われる“金パラ”とは？

明細をみせてもらうと、「クラウン12％ パラ」と書かれた欄の点数が突出しています。

野田真 院長

「金銀パラジウム合金、いわゆる金パラを使った銀歯が多く使われている」

金銀パラジウム合金＝通称・金パラ。

金が12％、銀が40〜50％、そしてパラジウムが20％ほど含まれる金パラは、変色がなく薄くても耐久性があることからほとんどの銀歯に使われています。

こちらは金パラ30グラムあたりの価格相場の推移です。

8万円前後で取引されていたものの今年夏ごろから価格が急上昇し、10月には14万円を超える高値となりました。

野田真 院長

「30年前は（30グラム）4000円〜5000円だった。ウクライナの戦争があった時もがーんと上がった」歯医者は、銀歯を作れば作るほど赤字？

金パラが30グラムあたり14万円台となれば、1グラムあたりは4800円前後。しかし、医療機関に支払われる保険償還価格は1グラム当たり3445円（〜11月末）です。この差額は1388円となり、被せの銀歯に使う金パラの量をおよそ3・5グラムとみれば、1本作るためにおよそ4800円を歯科医師側が持ち出すことになります。

野田真 院長

「金の価格も物凄く高騰しているしそれに釣られて銀の値段も2倍、3倍に上がっている。赤字かな…というのはある」

銀歯で治療すればするほど赤字になる現状。しかし、現場の歯科医師たちもこの状況をただ見ているわけではないようです。

注目高まる白い“かぶせ”…銀歯に代わる代物なのか？

「かほく市にあるこちらの歯科医院。院内に歯科技工士が在籍しています。いま、金属以外での虫歯の治療が進んでいます」（記者リポート）

石川県かほく市内日角のCUBE歯科・矯正歯科にある院内技工所。ここでは“メタルフリー”＝金属を一切使わずセラミックの粉末を混ぜたハイブリッドレジンを使い“被せもの”を作っています。

それがこの、CAD／CAM冠（キャド・キャム クラウン）です。

ここ数年で保険が適用される範囲も広がり、見た目も白いことから注目が高まっています。

CAD／CAM冠は、まず、治療する歯をかたどった石膏をスキャンし、CAD（キャド）と呼ばれるシステムでコンピューター設計します。それをCAMと呼ばれる製造システムで削り、銀歯ではない被せものを作っていきます。

角田真太郎 歯科医師

「同じぐらいです。価格は（銀歯と）そこまで変わらない。材料費が安定しているという所ともう一つは、患者さんからすると白いのでその審美的に金属よりも優位性があるのかなと」

その一方で、患者全体の半数はいまだに銀歯で治療しています。歯科医師の角田さんは「すべての患者にCAD・CAM冠が適合するわけではない」と課題を指摘します。

角田真太郎 歯科医師

「5本に1本は取れたりとか欠けたりするというデータも最近出てきているので、本当に金属のように長期安定したような治療になるかどうかが懸念点。“金属よりも絶対に白いほうがいいですよ”みたいなことは言いづらい」

CAD/CAM冠を扱う歯科技工士も、日々変わる金属の価格に目を光らせていました。

「2015年は（30グラム）3万4000円。今と全然違う。もうチェックしないと怖い。一番高い時に買ったらやはり…でかいじゃないですか」（歯科技工士）

診療報酬の改定を前に角田さんは国に対し、材料費のみならず歯科医師や歯科技工士に支払う技術料の見直しも求めています。

角田真太郎 歯科医師

「銀歯は作る時に技工士が一つ一つ手作りしている。日本の技工士は優秀なので精度が高い。院内で歯科技工士を雇用して院内のものを一緒に作るような取り組みに振り切っている」「赤字にならないよう」「技術料見直しを」来年度の診療報酬の改定で

野田真さんはこの日、歯科器材を扱う業者から金パラを仕入れようとしますが。

業者「4日前からみると8000円ほど、30グラムあたり」

野田さん「8000円値上がり？え〜そうなん？」

連日、金パラの価格変動に悩まされる野田さんは、次世代の担い手のためにも、CAD/CAM冠などの適用条件を緩和するよう求めています。

野田真 院長

「（若手が）安心して開業できるよう、被せの治療や材料などのコストを保険でもう少しよくしてもらえると。少なくとも赤字にならないよう、項目を増やしてもらえるとありがたい」

高級品になりつつある銀歯と、それに代わるメタルフリーに向けた取り組み。金属の価格高騰のあおりを受け日本の歯科医療は今、大きな転換期を迎えようとしています。

診療報酬の一部となる材料費（金属）の改定は3か月に1度行われますが、それでも金属の高騰に追いついておらず歯科医師は苦しい懐事情に悩んでいます。来年度には2年に1度行われる全般的な改定が控えていて、そこでは金属に頼らない素材の適用範囲を広めてほしいということです。

今回取材した野田院長は「歯医者の目的は銀歯を作ることではない」「定期的に受診することで歯周病や虫歯を予防してほしい」と話していました。