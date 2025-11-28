コミュニケーションのすれ違いをなくすためにはどうすればいいか。早稲田大学名誉教授の内田和成さんは「『言葉』だけのコミュニケーションで、互いの主観の違いを理解するのは、なかなか難しい。『何がどうズレているのか』を可視化し、互いにそれを認識できるようにするには、『情報理論の図』を用いるといい」という――。

※本稿は、内田和成『客観より主観 “仕事に差がつく”シンプルな思考法』（三笠書房）の一部を再編集したものです。

■「例の件どう？」で話が通じる理由

コミュニケーションを行う人同士の間で、共有されている知識や情報が少ないと互いの主張はすれ違いやすくなり、逆に共通項が多いほど情報の伝達はスムーズになる。

この共通項に関しては、同じ会社の同僚や友達など、同じ環境に身を置いていたり、一緒に過ごしている時間が長い人ほど多くなる傾向がある。ゆえに、身近な人間同士であるほど、「スムーズなコミュニケーション」は発生しやすい。

たとえば、社内で新しい部門を設立するための大きなプロジェクトが動いていたとしよう。そのプロジェクトに携わっている私が、別部署で関わっている田中さんと、たまたまトイレで出会った。

「田中さん、例の件どう？」

「実はその件、うちの常務が反対していて、えらい目にあっているんですよ」

こんなふうに、「例の件」で話が通じてしまう。

これはひとえに、互いが同じ情報や前提を共有しているからできることだ。先の情報理論で言うところの「重なり」がこの2人は大きいということで、それだけの距離の近さがあれば、プロービングを行う必要もない。

当たり前のように思うだろうが、たとえば街中の公衆トイレで会った人に、「例の件どう？」などと声をかければ、下手をすると警察に通報されてしまうかもしれない。

それくらい私たちにとって、「共有している前提」や「相手との距離」は重要なのである。

■「いい本」の定義が一致していない著者と編集者

「例の件」のように、定義が曖昧な言葉や抽象的な言葉を会話で使う際は、「その言葉に対する認識の違い」が、思わぬすれ違いを招くこともある。

たとえば、私は本の執筆をする場合、編集者と同じ企画を共有し、何度も打ち合わせをしたり、書いた原稿の確認をしたりしながら本の完成を目指していく。

その際に、「合言葉」のように使われるのが、「いい本をつくりましょう」という言葉だ。本づくりを進めていくうえでの「共通のゴール」と言ってもいいかもしれない。

ところが、この「いい本」の定義が、私と編集者の間で、完全に一致しているとは限らないのだ。

本について、私は一般的なベストセラーにランキングされるような大ヒットを目指してはいない。それより自分が築いてきた社会的信用を守り、5年後、10年後と長く読みつがれる本こそ、「いい本」だという認識を持っている。

一方で編集者は、もっと現実的な売上の問題や話題性を重視していたりする。短期的でもいいから数万部の売上が見込めたり、“いま”の読者ニーズに応えられる本こそが「いい本」だと考えている。

こうした認識の差があると、互いに「いい本をつくりましょう」と言いながら、両者の主張がかみ合わなくなる。私は「論拠となる学問的理論をもっと本の中に入れたい」と考える一方で、編集者は、「旬の時事ネタをもっと入れてほしい」と思うかもしれない。

このように互いの目指すところが一致しないと、結果的に「いい本」が出来上がる可能性は低くなってしまうだろう。

だから曖昧な言葉で話を始めるのではなく、互いにとっての「いい本」を提示し合ったうえで、目指すゴールについて最初に意思統一しておく必要があるのだ。

■「話が伝わらない」のは、「前提がズレている」から

こうしたことは、なにも著者と編集者の事例に限った話ではない。

たとえば、普段同じ職場で働き、長い時間を共有している人間同士であっても、やはり何かしらのズレが生じる。

むしろ「初めまして」の人よりも、身近な人とのほうが「このくらいわかっているだろう」という先入観を持ってコミュニケーションを取ってしまうため、思わぬすれ違いが生まれてしまうこともある。

だからこそ、「このくらいわかっているだろう」ではなく、実際に「どのくらいわかっているのか」をしっかりとすり合わせる必要があるのだ。

特に現代は、間違いなく従来以上に私たちの「認識のズレ」が大きくなっている。

昔であったら、少なくとも上司と部下で「例の件」の重要性をすり合わせる必要はなかった。部下が「例の仕事、やりました」と言えば、その仕事の出来が上司が望む完成度に達していることが当たり前であった。ところがいまは、そんな「当たり前」が失われつつある。

その原因のひとつには、コミュニケーションの機会が減り、社員同士の「情報を共有している部分」の幅が狭くなっていることが考えられる。

「飲みニケーション」は確かに非効率的であるし、リモートワークの導入は、仕事の効率性や働きやすさを高めてくれるのかもしれない。

■内面を晒し「主観が重なり合う部分」を探る

ただ、互いに顔を合わせたり、雑談をする機会や場が少なくなれば、どうしても共有できる情報が少なくなり、「主観のズレ」は大きくなってしまう。

このズレが大きくなりつづければ、認識の齟齬や連携ミスによって、いずれ重大な失態を招くことにもなりかねない。

そこで重要になるのが、「違い」を認識しようとする、私たち一人ひとりの「興味」なのである。相手と自分は違う。ならばどこが違うのか？ それを認識しさえすれば、誤解を一つひとつ解きほぐしていくことができる。

人と人との溝が大きくなっている現代において、これまで以上に私たちは、目の前の相手の主観にもっと注目しなければならない。

そのためには、ステレオタイプな枠に相手をはめるのでなく、自分自身の内面を晒し、何度もすれ違ったり、衝突したりしながら、「主観が重なり合う部分」を探っていく必要があるのだ。

■夫婦の“すれ違い”を解消したこの一手

もちろん、そうはいっても、「言葉」だけのコミュニケーションで、互いの主観の違いを理解するのは、なかなか難しい。腹を割ってとことん話ができるだけの時間や関係性があるなら別だが、それは稀なケースだろう。

そこでヒントになるのが、「見える化」である。

次の情報理論の図もまさにその一例だが、解決すべき課題の根底に「主観のズレ」があるならば、「何がどうズレているのか」を可視化し、互いにそれを認識できるようにするのだ。

出典＝『客観より主観 “仕事に差がつく”シンプルな思考法』より

具体的なケースで考えてみよう。

次に紹介するのは、共働きの夫婦に起きた、すれ違いの例である。

子どもができた後、妻は仕事に復帰、夫と互いに家事を分担しながら半年間、共働きを続けてきた。でも妻は、不満でいっぱいである。

「私のほうばっかり、忙しいのではないか……」

仕事を終えてから、肩身の狭い思いをしながら急いで家に帰り、子どもを迎えに行く。その後も、ギャンギャン泣く子どもにご飯を食べさせ、お風呂に入らせ……と、一息つく暇もない。

それを夫に言うと、「俺は保育園への送りも、洗濯もしているじゃないか」とか、「たまに子どもを遊びに連れていっているだろう」などと言われ、埒があかない。

■「見える化」してわかった家事負担の割合

確かに「分担している家事の数」で考えれば、一見すると平等のように思える。でも、直接子どもと関わることの多い妻のほうが、やらなければいけない作業が格段に多く、労力も時間も大幅に奪われてしまう。

そこで奥さんが行ったのが、「家事の分担図」を作成だ。定期的な仕事から不定期な仕事まで、それぞれが担当している家事を可能な限りリストアップする。

そうすることで、自分が感じている家事の負担を、目に見える形で夫に伝えることができるのではないか、と考えたわけだ。

実際にこの図を作成してみると、平等に思われていた家事の分担は、妻のほうに圧倒的に偏っていたことがわかった。

そしてそれを見た夫は、「これでは妻が大変だ」となり、いくつかの仕事を引き受けることになったという。妻の目論見は、見事に成功したのである。

■「わかったフリ」が不和を生む

夫と妻は、人間関係としてはかなり近しい存在のはずだ。それでも現実には、これだけの「認識の差」がある。

内田和成『客観より主観 “仕事に差がつく”シンプルな思考法』（三笠書房）

妻は、「夫は非協力的だ」と考え、夫は「自分は協力的だ」と思っている。だから、夫からすれば「大変な負担をしているはずの自分」に、妻がイライラしている理由がわからない。

こうした場合、「言葉」だけで自分の主観を伝えようとしても、なかなか相手の主観は動かないし、わかり合うことはできない。むしろ口喧嘩に発展してしまうようなケースがほとんどだろう。

だからこそ、この妻のように、自分の主観を相手に「見える形」で晒すことは、両者のすれ違いを解消するうえで非常に有効な一手となる。

一番最悪なのは、互いに「わかったフリ」を続けた結果、取り返しのつかないような衝突が起きてしまうことだ。だからこそ、こうした「すれ違いの種」となるような「認識のズレ」は、できるだけ早く解消しておいたほうがよい。

この夫婦の事例は、「1対1」のコミュニケーションの話だが、複数人のグループや組織間でコミュニケーションを取る場合であっても、基本的な考え方は同じだ。

むしろ、「多様な主観」が入り混じった組織でこそ、こうした「主観の取り扱い方」は大事になると言えるだろう。

----------

内田 和成（うちだ・かずなり）

早稲田大学名誉教授／東京女子大学特別客員教授

東京大学工学部卒業。慶應義塾大学大学院経営管理研究科修了（MBA）。日本航空株式会社を経て、ボストン コンサルティング グループ（BCG）入社。2000 年から2004年までBCG日本代表を務める。2006年度には「世界の有力コンサルタント25人」に選出。2006年から2022年3月まで早稲田大学教授。早稲田大学ビジネススクールでは意思決定論、競争戦略論、リーダーシップ論を教えるかたわら、エグゼクティブプログラムにも力を入れる。主な著書に、『仮説思考』『論点思考』『右脳思考』『イノベーションの競争戦略』（以上、東洋経済新報社）、『リーダーの戦い方』（日本経済新聞出版）など、ベストセラー・ロングセラーが多数ある。

----------

（早稲田大学名誉教授／東京女子大学特別客員教授 内田 和成）