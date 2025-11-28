「女子ゴルフ・ツアー選手権リコー杯・第２日」（２８日、宮崎ＣＣ＝パー７２）

１アンダー、１３位から出た穴井詩（３８）＝ＧＯＬＦ５＝が、最高の滑り出しから躍進につなげた。１番のティーショットをしっかりとフェアウエーに置くと、残り１０６ヤードを５２度のウエッジでピン右手前５メートルにヒット。

これがうまくラインに乗ってそのままカップインだ。２００３年から使用されている同コースでは史上初めてとなる、１番でのイーグルをゲットし「あれから余裕を持って回ることができました」と、さらに５つのバーディー（２ボギー）を重ねて６７という、同大会での自己ベストタイでラウンド、トップに立った。

６７は初出場の２０１４年の第３ラウンド以来。首位に立つのもそれ以来、いずれも２度目だ。その１４年は最終日に１打差を追いつかれ、テレサ・ルーとのプレーオフ２ホール目で敗れた。

そこから回数を重ね、１０度目の出場となった。その歴史が「当時よりマネジメントできるようになった」という成長に結びついている。

海沿いで風が強く、グリーンはコーライ芝で目が強い上に硬い。加えて「ラフがいつもより長いので、そこに着弾すると絶対に前にいかない。飛距離を生かせない」と難易度が上がる中、武器の飛距離を捨てる選択に出ている。「クラブを短く持って、ティーは低く、ボールを中に寄せて、木（松林）より上がらないようイメージしています」と穴井。

これにより、フェアウエーヒット率が高まり、スコアに結びついた。

１１年前の悔しさは「思い出しますが、当時の自分なら上出来。頑張ったなと思いますね」と言う。もちろん「毎年（勝ちたいと）思っている」ところに巡ってきたチャンス。「まだ２日ありますから」と静かに、しかし虎視眈々と公式戦初優勝を狙っていく。