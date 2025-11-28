現役外科医で作家の中山祐次郎氏が、文藝春秋PLUSの番組「HEALTH CARE PLUS」に出演し、がん予防について語った。10月に医療エンタメ小説『最後の外科医』（文春文庫）を上梓した中山氏が明かした「2人に1人はがんになる」という現実と、科学的に証明された予防法とは。（全2回の1回目／続きを読む）

【動画を見る】「がんは遺伝だけが原因ではない」現役医師の作家が教える「がんリスクを40%下げる」6つの方法

（初出：「文藝春秋PLUS」2025年11月7日配信）

年齢が上がれば上がるほど、がんになりやすい

中山氏はがんの本質について、わかりやすい比喩を使って説明する。

「人間の体は常に細胞が死んでは新しく生まれ変わっています。その際、細胞はコピーされますが、たまに間違うことがあるんです」



中山祐次郎氏

細胞のコピー作業を図書館の本の複製に例え、「図書館のワンフロア分の本をすべて書き写すような作業なので、当然ミスも起こります。1冊コピーするだけでも、1ページくらい飛ばしてしまうことはありますよね」と語る。このコピーミスが蓄積することで無秩序に増殖する細胞が生まれ、それががんの原因となる。

「コピーの回数が増えれば増えるほど、がんになりやすくなります。つまり、年齢が上がれば上がるほど、がんになりやすいということです」

「がんは遺伝や偶然だけが原因ではない」

また、「がんは遺伝や偶然だけが原因ではなく、生活習慣が大きく関与しています。これには驚く人も多いんですよ」と中山氏は強調する。

血圧や糖尿病と同様に、がんも生活習慣病の側面があるという指摘に、番組出演者も驚きを隠せない様子だった。

リスクを下げる6つの予防法

科学的に証明された6つのがん予防法の効果も説明された。

「禁煙し、習慣的に運動する。お酒はゼロが理想ですが、飲むならほどほどに。太りすぎず痩せすぎず、塩分を控えて野菜を多く摂る。そして、菌やウイルスから身体を守る。ピロリ菌の除菌やウイルスのワクチン接種などですね。これらを実行すると、がんになるリスクが男性で43%、女性で37%も減るんです」

この数字に対して中山氏は「これだけの効果があることをご存知ない方が多いのですが、これはもう投資と言ってもいいでしょう。こんなにリターンのいい投資はなかなかないと思います」と語り、「高級な人間ドックへ行くより、この6つを実践する方がよっぽどいい」と断言した。

実践のコツとして、電車通勤なら「1駅手前で降りる」、犬を飼うことで「雨だろうが台風だろうが」散歩を習慣化する方法なども紹介。野菜についても「今はコンビニでも野菜が買えますから」と、身近な実践法を提案した。

〈「今どきそんな対応する医師は、自信が…」現役医師の作家が語る“がん治療セカンドオピニオン”の現実〉へ続く

（「文春オンライン」編集部）