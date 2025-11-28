〈「がんは遺伝だけが原因ではない」現役医師の作家が教える「がんリスクを40%下げる」6つの方法〉から続く

がん治療において重要な選択肢となるセカンドオピニオン。しかし、その現実は患者が思っているより複雑だ。10月に医療エンタメ小説『最後の外科医』（文春文庫）を上梓した、現役外科医で作家の中山祐次郎氏が番組で明かした。

（初出：「文藝春秋PLUS」2025年11月7日配信）

「遅く見つかれば助からない。早く見つかれば治る」

中山氏はがん治療の基本原則を次のように語る。

「がんには大事な特徴が一つあります。それは、遅く見つかったらどうやっても助からず、早く見つかれば大体治るということです」

早期発見の重要性を説く一方で、医療システムの課題にも言及する。

「実は病院によって治療のレベルは違います」



中山祐次郎氏

「日本の医療は国民皆保険が前提なので、どの病院でも等しいレベルの治療が受けられるということになっていますが」と制度との矛盾を指摘した。

「100%全員にセカンドオピニオンを受けてほしい」

中山氏のセカンドオピニオンに対する姿勢は明確だった。

「私は100%全員にセカンドオピニオン受けてほしいと思うんですよね」

その理由として2点を挙げる。

「一つは、最初に『がんです』と診断され、『では手術しましょう』となった医師や病院のレベルが適切か分からないため、別のところで意見を聞いてみることです」

「そうすると、2人の医師の意見が同じか違うかが分かります。もし全然違ったら『これはおかしいぞ』ということになりますよね」

セカンドオピニオンのもう一つの意義

セカンドオピニオンのもう一つの意義について、中山氏は患者の心理面に注目する。

「『納得』は非常に大事です。一生に一度の大変な思いをして手術を受けるのに、納得していなければ幸せにはなれません」

治療結果の成否にかかわらず、納得して治療に臨むことの重要性を強調し、「納得を得るためなら、セカンドオピニオンは30分1万円や2万円かかっても、決して高くはありません」と断言した。

「今どきそんな対応をする医師は、自信が…」

患者が直面する現実的な問題への回答もあった。「最初に診てもらった先生にセカンドオピニオンを取りたいと言ったら、嫌な顔をされたという話を聞くのですが」という質問が投げかけられると、中山氏の答えは明快だった。

「20年前ならまだしも、今どきそんな対応をする医師は、自信がないと見なした方がいいでしょう」

さらに「それで嫌な顔をする先生のところで治療を受けるのは、もうやめた方がいい。たとえ治療が1、2ヶ月遅れたり、アクセスが悪い病院になったりしても、その医師は避けた方がいいです」と断言した。

同じ病院内で医師を変更する“裏ワザ”として、「『この曜日しか来られない』と伝えるとか、あるいは権限を持っていそうなベテラン看護師さんに『あの先生では少し不安なので、別の先生にお願いしたいのですが、何か良い方法はありませんか』と相談してみる、といった方法があります」という実践的アドバイスも提供した。

（「文春オンライン」編集部）