国民民主党の榛葉賀津也幹事長が２８日、国会内で定例会見を開き、高市早苗首相を批判する立憲民主党の野田佳彦代表らに「揚げ足を取る政治をやるべきではない」と忠告した。

発端は、２６日の党首討論。野田氏は高市氏に「企業・団体献金の受け取り先として政党支部がなっていることの実態把握はどうなっているのか」と質問したが、「御党にお示しする約束ではない」と回答され「そんなことよりも、定数削減やりましょうよ」と呼びかけられた。対して野田代表は、２７日にＸ（旧ツイッター）で「『政治とカネ』の問題は、本当に『そんなこと』なのでしょうか」「高市総理が私の質問に対し『そんなことより』と述べた場面は、政治の信頼に関わる重大な姿勢だと受け止めています」と批判した。

一連のやりとりについての所感を記者に求められた榛葉幹事長は「言葉尻を取るつもりはありません。発したひと言で揚げ足を取る政治をやるべきではない」と断言。「高市さんはそういう政治家ではない。そういう（政治とカネをないがしろにするような）意図で言ったわけではない」と高市氏を擁護した。