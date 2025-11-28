Ｂ２ベルテックス静岡が２８日、敵地の信州戦（２９、３０日・ホワイトリング）に向けて静岡市内で練習した。前節の福島戦でＢリーグデビューを果たしたＰＧ渡久地政睦（まさちか、２３）が、チームのカンフル剤に名乗りを上げた。現在、３勝１４敗で西地区最下位と低迷するが、「少しでもスパイスになれれば。ルーキーらしく積極的にプレーしていきたい」と、力を込めた。

Ｂリーグはあこがれの舞台だった。「小学生の頃からプロでプレーするのが夢だった。緊張とともに試合に出る責任を感じました」。２２日の福島との第１戦で初出場。１３分４０秒のプレータイムで３点を挙げた一方、２ターンオーバーとプロの厳しさも味わった。第２戦では１０分４５秒出場し、プロ初の３点シュートを決めるなど５得点をマーク。森高大ヘッドコーチ（３６）は「持っているものはいい。縦に切っていけるスピードがあるし、うちにはいないタイプ」と、評価。ディフェンス面でも「ボールマンに対するプレッシャーが強い」と、及第点を付けた。

元日本代表主将のＰＧ橋本竜馬（３７）が、今月５日にインジュアリーリスト入り。司令塔の補強として２１日に正式契約（アマ契約）が発表された。沖縄出身で、豊見城高時代にはウィンターカップの北陸学院（石川）戦で４０点をマークするなど活躍。大学は国士舘大に進んだ。

現在、チームは４連敗中だ。今節の信州戦では、ワールドカップアジア予選のグアム代表に選出されたＳＧサイモン拓海（２５）が不在。好調のシューターがいない分、外回りの選手の出場機会は増えそう。「チーム関係者に、取って良かった、と思ってもらえるようなプレーをしたい」。ヤングパワーで、連敗中の嫌なムードを吹き飛ばす。