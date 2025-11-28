ソフトバンク・佐藤直樹外野手が２８日、みずほペイペイドームの球団事務所で契約を更改し、１３００万円増の年俸２７００万円でサインした（金額は推定）。今季は自己最多１０４試合に出場。４５安打、５本塁打とキャリアハイの数字を残し、９３％の大幅アップとなった。「思ったより上げていただきました」と感謝。「充実した１年ではありましたけど、もっといけると思う。また一から見つめ直して。外野はすごいメンバーだけど、レギュラーになるつもりで」と意気込んだ。

さらなる飛躍への課題は打力とメンタルの強化。１０月からは山川の元で自主トレを行っている。昨オフまでは１月に柳田の元で練習。１１、１２月はトレーニングの時間が多かったが、“山川塾”は３か月間、技術練習も続ける。年が明けても同じ場所で続けられることも含め、師匠の柳田からも「その方がいい。教えるのも上手だから」と薦められたという。山川の助言や新たなトレーニングにより、すでに「飛距離が１か月で変わった実感がある。３か月でどうなるんだろう」と手応え。「山川さんも『お前はバケモノになれる』と言ってくれるので、その言葉を信じて。バケモノになりたいです」と笑顔で宣言した。