コンプライアンス上の問題行為が理由で日本テレビの「ザ！鉄腕！DASH！！」を降板した元TOKIOの国分太一さん（51）が、芸能活動休止となってから初めて公の場に姿を見せた。「私の人生のほとんどはTOKIOだった」と目頭を赤くして会見で語る姿をつぶさに分析すると、胸に秘めた“意外な感情”が浮かび上がってきた。

白くやつれた顔色で憔悴しきった様子の国分さんは、黒系のスーツに黒のネクタイという、旧ジャニーズのタレントが謝罪会見に臨む時の定番スタイルに、大きな黒ぶちメガネをかけていた。街ですれ違っても彼とは気づけないほど印象はネガティブで暗いものだった。



会見の冒頭、国分さんは深々と頭を下げながら、弱々しいながらもはっきりした言葉で謝罪した。顔を上げると着座し、机の上に置かれた書面に視線を落とす。「少しでも正確にわかりやすくお伝えできればと思い、メモを見ながらお話しさせていただきます」

会見への緊張と、語る内容によっては不安や動揺で説明が難しくなる可能性があったのだろう。

「TOKIO」と発言するとき、声が震えた

日本テレビからの処分が、コンプライアンス違反の具体的な内容を告知されないまま行われ、それから5カ月が経っていることも問題の焦点の1つだが、日本テレビに対しては複雑な感情が透けて見えた。

「お世話になってきた日本テレビさんと対立する気持ちはありません」

そうはっきりした口調で述べる一方で、自身のどんな言動が違反と認定されたのか、被害者がどう思ったのかなどの事実は知らされず、“答え合わせ”ができていない状況では説明も謝罪も叶わないことへのいらだちや焦りも感じられる。

代理人を通して日テレと協議を行ったというが、それについて「こちらのお願いを何ひとつかなわず、今日に至っています」（原文ママ）と日テレ側の対応に満足していない発言もあった。眉間には力が入り、TOKIOについて語る時とは異なる強い表情も見せていた。

会見中、国分さんの声が震えたのは「TOKIO」という言葉を発する瞬間だった。

「TOKIOの解散」「TOKIO-BAの閉園」と、自身のスキャンダルによって解散を余儀なくされたTOKIOについて言及する時、国分さんは上を向いて涙を必死に止め、鼻をすすって唇を巻き込んで感情があふれ出すのをこらえていた。

「苦楽を共にしてきた3人で作った会社」と、5人ではなく3人になってからのTOKIOが彼のアイデンティティであったことを匂わせたあと、「数日間の間にすべてを失いました」と力なく語った。

今回の会見で多くの人が意外に思ったのは、元TOKIOの松岡昌宏さんが山口達也さんの時とは違って国分さんに寄り添い、城島茂さんとも連絡を取り合っていたことだろう。

「私の人生のほとんどはTOKIOだった」

そう言ってTOKIOへの愛着を示すと、こう続けた。

「彼らを誇りに思っています。グループとしての形はなくなっても思いはつながっているということに気づきました」

そう語る国分さんの眉間にはシワが寄り、眉根も上がっている。「感謝しかありません」とは言うものの、国分さんの表情から感謝以上に伝わってくるのは「罪悪感」だ。現在のような状況になっても変わらず声をかけてくれる2人に対する申し訳なさが溢れていた。

唇が見えなくなるほどに口を巻き込む仕草の意味は…

TOKIOの解散という決断については、3人になった時に決めた「誰かひとりが欠けたら解散しよう」という言葉が決め手になり、国分さんが自ら切り出したという。

番組としての「ザ！鉄腕！DASH！！」は継続し、城島さんと松岡さんが出演を続ける上で、TOKIOというグループ名が彼らにつきまとうことのマイナス面に耐えられず「TOKIOという名前を取ることを私は選択しました」と眉根を寄せた。TOKIOという言葉を口にするたびに眉が動き、悲しみや辛さがこみ上げているのがわかる。

それでも、今後についても3人での活動の可能性があることは明言している。

「解散したけれども、メンバーはメンバー、共に歩んでいきましょう、という温かい言葉をいただいている」

そう言って、突き放さず寄り添ってくれる2人への感謝を示し、会見を開くことを事前に伝えた時の反応について「今の思いをしっかりと伝えてきてくださいという温かい言葉をいただきました」と絆をアピールした。

それでも国分さんの表情は唇が見えなくなるほどに口を巻き込んでいた。唇が消えるのは不安やストレスの現れと言われている。2人の温かい言葉に甘えたくなる気持ちと、申し訳なさが胸の中で衝突していたのではないだろうか。

とはいえ、城島さんや松岡さんとの合流、さらにはタレント活動再開という道は平坦ではない。

「今現在は何も考えられておりません」

日テレとの協議の行方次第だと話す国分さんは、わずかに体を揺らしながら細かく頷いていた。自分ではどうにもできないことへのストレスが感じられる。

続けてやや首をかしげるように視線を落とし、「その先に何か考えられる要素が出てくるのかもしれませんが」と言うと唾を呑み込んだ。今はまだ活動再開を考えることへのハードルが高いのだろう。

「それでもTOKIOはTOKIOだと僕は思う」

引退という可能性についても、「もちろん、よぎりました」と顔をしっかり上げて目を大きく見開いて前を見据えた。引退をほぼ決意したような時期があったのだろう。

それでも踏みとどまった理由を聞かれると唇を巻き込み、視線を落とした。引退せずに活動休止という形で粘ると決めるまでにはかなりの葛藤があったと想像できる。

そしてゆっくりと関係者や仲間、メンバーという言葉を口にし「沢山の方からご意見を頂いた」と、城島・松岡からの支援も滲ませた。そして「今は活動休止という形をとらせていただいております」と続けると、記者たちに向かって頭を下げた。

かつてのメンバー、長瀬智也さんと山口達也さんからの反応について聞かれた時は「控えさせていただきます」と回答しなかったが、形を変えて活動を続ける彼らに、「それでもTOKIOはTOKIOだと僕は思う」と語った。

その表情からは、どのような形になってもTOKIOはTOKIO、自分には帰る場所があるという仲間たちへの信頼さえ感じられた。

