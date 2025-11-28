テレ朝・久冨慶子アナ、おかず豊富な4歳長男への手作り弁当を披露「お弁当箱も大きくなっていき成長をしみじみと感じます」 夫は元サッカー日本代表の大津祐樹氏
元サッカー日本代表で現在は実業家の大津祐樹氏の妻で、テレビ朝日アナウンサーの久冨慶子が28日までに、自身のインスタグラムを更新。“こゆうき”こと長男（4）が遠足に出かけたことを報告し、手作り弁当を披露した。
【写真】「嬉しくて泣いてしまうよ」久冨慶子アナが披露した4歳長男へのおかず豊富な手作り弁当 ※2枚目〜
久富アナは「こゆうきは楽しみにしていた遠足に出発 久しぶりにお弁当を作りました！副菜は前日に作って置いて、保育園で人気という鶏肉のレモン焼きだけ当日に用意 きのこのバター醤油炒めはこゆうきに却下されました 夕飯に食べてくれるそうです笑」と報告し、生後5ヶ月の次男との2ショットとともに弁当の写真と、前日に作り置きしたという豊富なおかずの写真をアップ。
「前回の遠足はこのシンカリオンのお弁当箱に全て詰め込んだけどさすがに足りないかもと思い、別でおにぎりとみかんを用意！最近見た目だけでなく、喋り方もお兄ちゃんになってきてお弁当箱も大きくなっていき成長をしみじみと感じます」ともコメントした。
この投稿にフォロワーからは「嬉しい成長ですね」「こゆうきくんたくさん食べるんですね」「こんな おかず出てきたら嬉しくて泣いてしまうよ」「相変わらずの久冨ちゃんの料理スペックよ。。。羨ましいーー!!」「お料理がお上手ですね。常備菜でお弁当が出来るなんて素晴らしいです。家族皆が幸せです」「#お昼が楽しみになるお弁当」などの声が寄せられている。
久冨アナは、神奈川県出身。2012年4月、テレビ朝日に入社。アナウンサーとして、ニュース番組『グッド!モーニング』、スポーツ番組『日本サッカー応援宣言 やべっちFC』などを担当。プライベートでは、18年1月に大津氏と結婚し、21年2月に第1子長男出産。今年6月には第2子次男を出産したことを発表していた。
