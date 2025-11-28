“奇跡の50歳”美香、くびれショット公開 驚異のスタイル「年齢を聞いて驚く！」「まさに50代の希望の光！」
“奇跡の50歳”モデルの美香が28日、自身のインスタグラムを更新し、掲載中の『美ST』（光文社）12月号の特集について報告した。
【写真】「50代の希望の光！」美香がくびれショット公開
美香は同誌で、50歳の節目にフォーカスした特集が組まれたことに感謝を伝えつつ「色々語っておりますので、もしよかったら見てねー」と読者に呼びかけた。投稿には、美しいくびれが際立つショットや撮影風景が添えられており、その年齢を感じさせない見事なスタイルを披露している。
また、誌面では「年齢を聞いて驚く！」「まさに50代の希望の光！」といった言葉で美香の若々しさと存在感を紹介。投稿のコメント欄にも、「ほんとに希望の星」「今の時代50代が１番キレイだよね」「めちゃくちゃかわいい」「色っポ！」など、フォロワーから称賛の声が相次いでいる。
