ミスマガジン2022で「ミス週刊少年マガジン」を受賞し、グラビア界の「きれいなお姉さん」として確固たる地位を固めた斉藤里奈は、芸能界入りの前はアナウンサー志望の学生だった。

【写真】元ミスマガ・斉藤里奈の透明感あふれる撮り下ろしショット

グラビアで実績を積み重ねながら、声の技術も磨きつづけ、ついにNHKの番組のナレーションという念願の仕事にも挑戦。活躍の幅を広げている。

グラビアムック「PARADE（パレード）」2025秋号の撮影直後に、芸能界入りの経緯やグラビアへの向き合い方、そして将来の目標を語った。

──グラビアや演技と幅広く活躍されていますが、もともとはアナウンサー志望だったんですよね。

そうなんです。大学時代はアナウンサーを目指してアナウンサースクールにも通っていました。でもミスコンに出て、就活が始まる前にスカウトしていただいて。事務所に所属した数日後にお芝居のレッスンに行くことになり、「ちょっと体験してみようかな」ぐらいの気持ちで行ってみたらすごく楽しくて一気に引き込まれました。そこから自然に芸能の道に進む決断をして、結局アナウンサー試験は受けずに今に至ります。

──とても大きな方向転換ですね。

芸能活動は何もかも知らない世界だったので、全部が楽しかったんです。それにアナウンサー的なお仕事はこの先もできる可能性はあるけど、お芝居は年齢によってできる役も限られるし、「今しかない」と思って。自分でも不思議なくらいスムーズに決断できました。

──そこからグラビアにも挑戦していったと思うのですが、最初から抵抗なくできましたか？ グラビアにどんなイメージを持っていましたか？

最初はグラビアに抵抗があって、事務所から提案されたときも一度は「ちょっとまだ……」とか言って濁していました。でも「グラビアをやることで多くの人に自分を知ってもらえるのなら」と思っていざやってみたら、現場の熱量に驚かされたんです。コンセプトとか、衣装やスタジオもすごく考え抜かれていて、スタッフさんの情熱が伝わってきました。「これは想像していたものと全然違うぞ」と思いましたね。そこからは楽しめるようになり、抵抗もなくできるようになりました。正直に言うと、挑戦する前は「グラビアって水着を着て写真を撮られるだけじゃないの？」くらいの認識しかなかったです。でも全然違いました。実際にやってみないと分からないことがいっぱいあるんだなと思いました。

──最初のグラビアが2021年ということは、もう4年前。いろんな撮影をしてきたと思いますが、グラビアの面白さって何でしょうか？

ヘアメイクや衣装の違いで毎回違う自分に出会えることです。普段とは全然違う雰囲気になれるのが楽しくて。あと、ファンの方がたくさん反応してくださるのもうれしいです。雑誌が発売されるたびに「このページがよかったよ」や「この笑顔のカットが好き」など細かく感想をくださって、本当に励みになります。褒めてもらえるとすぐにうれしくなっちゃうタイプなので（笑）、応援してくださる皆さんにもっとお返しできるように頑張ろうって気持ちになります。

──では、今回の撮影はいかがでしたか？

今回の撮影は、日常を切り取ったような自然体の表情をたくさん撮っていただきました。私の日常をのぞき見するような構図で、素の部分も見てもらえるような仕上がりだと思います。

──そしてさらに、斉藤さんは『Dearにっぽん』（NHK総合）のナレーションを担当するなど活動の幅をどんどん広げています。

声のお仕事をやりたいとずっと思っていたので、お話をいただいたときはうれしかったです。スクールにも通っていたし自分でも頑張ってきた自覚があるので、なおさら喜びは大きかったですね。そして、いろんな方から「どんどん良くなっているね」とか「すっと耳に入ってくる声で素敵」と言っていただけるのもありがたいです。

──努力が報われた喜びが大きかった、と。

努力したからといって必ず評価につながるものでもないですし、いつ報われるかどうかも分からない状態で頑張り続けるのは大変。だからこそ、努力と結果が結びついたときのうれしさって大きいんだと思います。もっとも、それは私の力というよりも周りの方たちのおかげだったり巡り合わせだったりするので、今後も結果を残していけるかどうかは自分次第だと思って今頑張っています。

野球観戦では「最初にビールを2杯買うタイプ」

──お話を聞いていると、かなり努力家でストイックなタイプですよね。

お仕事に関してはそうだと思います。自分の詰めの甘さが許せないときもあるし、「頑固」って言われることもあります。完璧主義者なのかもしれません。逆に、プライベートだと何をされても何にも気にならないんですけどね（笑）。

──プライベートはどういう感じですか？ 例えば休日はどんな過ごし方をされていますか？

休日は友達とおいしいものを食べにいってお酒を飲むことが多いです。自分で作るのも好きなので、友達を自分の家に招いて料理をすることもあります。最近だと、牛肉のタルタルを作りました。牛肉をレアに焼いて細かく切って、薬味を混ぜて食べるんです。

──それはかなり本格的ですね。本当に料理好きじゃないと作りませんよ。

他にはオクラの肉巻き串も作りました。人とご飯を食べるのが好きですし、自分が作ったものをおいしく食べてもらえるのもうれしい。それが私にとって一番のリフレッシュかもしれません。

──周りも幸せにするリフレッシュ方法ですね。

あとはサウナでもリフレッシュします。個室サウナにも、町の銭湯のサウナも行きますね。友達にサウナ好きな子が多いので、お仕事終わりでも休日でも、その日の気分でサウナに行って、そのままごはん屋さんに行ってお酒を飲んでリフレッシュしています。

──最高の流れじゃないですか！ あと、野球観戦も趣味だとか？

野球観戦はここ数年でハマりました。お仕事関係の方に神宮球場へ連れて行っていただいたのがきっかけで、そこからヤクルトスワローズを応援するようになりました。もともと詳しかったわけではないんですけど、球場の雰囲気の楽しさに夢中になっています。

──球場ではどんな風に楽しんでいますか？

やっぱりビール片手に盛り上がるのが最高ですね（笑）。私は最初に2杯買ってストックするタイプ。7回の『東京音頭』で傘を振るのも毎回テンションが上がります。行くからにはちゃんとグッズも装備したいタイプなので、活躍している選手のタオルとかを買って応援しています。

──では最後に、お仕事についてこれからの目標を教えてください。

まず、今やっているグラビアや役者としての活動はもっと頑張っていきたいですし、特にナレーションのお仕事には力を入れていきたいです。そして、遠い将来でもいいのでいつか旅番組や街歩きロケのMCに挑戦してみたいです。私、『モヤモヤさまぁ〜ず』（テレビ東京）が大好きで。あの番組って、女性アナウンサーの方がいつもお1人付くじゃないですか。いつかあのような立ち位置のお仕事がしたいです。タレントさんと一緒に街を歩いたり旅行をしながら、その土地の魅力を伝えられたらいいな、って。そんなお仕事につなげられるように努力を重ねていきたいです。

【プロフィール】

斉藤里奈（さいとう・りな）／2001年1月1日生まれ、埼玉県出身。身長160cm。「ミスマガジン2022」でミス週刊少年マガジンを受賞。俳優として多数の映画、ドラマに出演。ファースト写真集『色彩』が発売中。PARADEデジタルフォトブック『斉藤里奈 ずっと見つめていいですか？』が発売中

公式X：＠rina_pyonpyont

公式Instagram：@rina_pyonpyon

撮影／花村克彦

取材・文／左藤 豊