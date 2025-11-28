3連休の最終日となる11月24日、東京都足立区を襲ったのは悪夢のような光景だった。同区梅島の国道で盗難車が暴走し、11人が死傷した凄惨な事故。命を落とした2人は、たまたま現場を通りがかっただけの近隣住民だった。当時の状況について、現場近くに住む男性が重い口を開いた。

「パトカーのけたたましいサイレンが聞こえ、何事かと外に出たんです。足立区役所の方を見ると、猛スピードの白い車が若い女性をなぎ倒しているのが見えました。正面から衝突して吹き飛ぶというより、車の側面に引っかかって、そのまま倒されたような……。女性は倒れたままでしたが、100メートルほど先だったため、その後の様子までは分かりませんでした。車は減速することなく、猛スピードのまま直進していきました」

「日本での生活を支えてくれた」

赤信号を無視して突進してきた車にはねられ犠牲となったのは、フィリピン国籍の会社員、テスタド・グラディス・グレイス・ロタキオさん（28）。足立区役所前の横断歩道を渡っていた最中の悲劇だった。

テスタドさんは現場から徒歩30分ほどの住宅街にある長屋で、同じフィリピン国籍の男女8名ほどと共同生活を送っていたという。同じ住宅に住む20代の男性は、「日本語はあまり上手く話せない」としつつも、テスタドさんの明るい笑顔と親切な対応が焼き付いていると語る。

「彼女は我々のような、来日したばかりで日本語がほとんどできない人間に、日本のことを色々と教え、サポートしてくれた。とても、とても親切な人だった。お互いプライベートには干渉しないので、どんな仕事をしていたのか詳しくは知らないが、悩んでいる様子もなく働いていたようだ。本当に残念でならない」

SNSなどの情報によれば、テスタドさんはおよそ2年前に来日。日本語学校を卒業後、イスラエルに本社を置く外資系企業でリモートワークをしていたようだ。友人とみられる人物が投稿した写真には、花畑をバックに優しく微笑む彼女の姿が残されていた。

「ドーンという音と共に、体が宙を舞った」

テスタドさんをはねた後も、車は止まることなく暴走を続けた。次に牙を剥いたのは、歩道で信号待ちをしていた人々だった。前出の近隣住民が証言する。

「歩道には幸い通行人がいなかったんですが、その先にある銀行前の信号で待っている方が数名いたんです。そこに猛スピードのまま突っ込んだ。その瞬間、『ドーン』という凄い音がしたと思ったら、年配の男性が信号機の高さ、3メートルくらいまで跳ね上がるのが見えて……そのまま地面に落ちてしまいました」

この衝突で亡くなったのは、現場から徒歩20分ほどのアパートに住む杉本研二さん（81）。近隣住民によると、杉本さんはつい数か月前に引っ越してきたばかりだったという。

「年金暮らしなのか、お仕事をしている感じではありませんでした。いつも自転車に乗ってどこかへ出かけていく姿を見かけました。ご家族の姿を見たことはなく、お一人で住んでいたようです。物静かな方で、淡々と日々を過ごされていたようでしたので……まさかこんな事故に巻き込まれてしまうなんて」

事故現場のアスファルトに、車のブレーキ痕は残されていなかった。テスタドさんは出血性ショックで、杉本さんは跳ね飛ばされた際の頭蓋骨骨折により息を引き取った。

異国の地で仲間を支えながら懸命に生きた女性と、静かな生活を送っていた男性。予期せぬ暴走によって奪われた彼らの日常は、もう二度と戻らない──。

