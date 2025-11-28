2026年1月2日・3日、第102回箱根駅伝が催される。1世紀を超える歴史を誇るこの大会で、今も本戦出場の最多記録を更新中なのが、日本体育大学だ。新制大学の認可を受けた1949（昭和24）年以来、実に78年連続出場となる日体大は、近年こそ優勝争いに絡むことも減っているが、1970年代から80年代にかけては、常に優勝を狙うトップチームだった。

その日体大のエースとして「学生最強ランナー」と称された名選手がいる。大塚正美──箱根駅伝がまだテレビで実況中継されていなかった時代に、「記録より記憶に残る」活躍をしたことで知られる。大塚選手が走った箱根駅伝には「伝説」と呼ぶべき数々の珠玉のエピソードが残されていた。かつてのデッドヒートの舞台裏を知れば知るほど、箱根路はもっと面白くなる──。

【大塚正美成績】1980年・第56回大会 8区「区間賞・区間新」

平塚中継所のスタートラインに立つと、先頭で必死にあがくように走る7区の先輩が見えてきた。みぞれの中で苦しそうである。2位の姿は見えない。

1年生の大塚正美は、濡れてじっとりとした母校のタスキを先輩から受け取って走り始めた。

放送では「これまで繋いできた仲間の汗がしみ込んだタスキの重み」と言うのが定番であるが、それはフィクションであると大塚は思っている。「繋いだタスキの重み」を本当に感じたら、責任感の強い選手には、100gにも満たないタスキが本当に重たくて、心までがんじがらめに縛りつける鎖のようになってしまうだろう。

正直、初めて箱根でタスキをもらった時はどうだったのかと訊いたら、意外な答えが返ってきた。

「いや、内緒だけど……汚いなと思ったよ」

日体大の白タスキは、悪天候で汚れて黄ばんで見えたという。重みについて訊くと、さらに不謹慎な答えが返ってきた。

「問題は、重さじゃないから。臭さだったから」

身体が動かない。寒すぎる──「天に見放されたか」

ヌメッとした（と大塚は言う）タスキを受け取って走りだしたが、足取りは重かった。

〈身体が動かない。寒すぎる〉

選手にとっては身体が動かないことは致命傷になる。とにかくアップから不調であったことの続きで、身体がロックしたままだった。

〈ちくしょう、何なんだこの風は……〉

さらに湘南の海風が正面から当たってきた。体感温度もどんどん低下する。

〈天に見放されたか〉と思った。

当時「天は我々を見放した」というフレーズが流行っていた。これは新田次郎作のベストセラー小説『八甲田山死の彷徨』を基にした映画『八甲田山』の一節である。無理な雪中行軍で道に迷い、気象の急変にも遭い、遭難する部隊の指揮官が叫ぶ言葉である。もちろん箱根駅伝では道に迷って遭難することはないが、気象を甘く見ると大きなしっぺ返しを受けかねない。

追う順天大の中井良晴選手は、1分23秒差でタスキを受けて勢いよくスタートしていた。

〈キロ3分は無理だ。思い切って落とそう〉

大塚は最初の想定タイムから、すぐにプランを変えた。タイムだけではなく、消耗度も考えた。

最初の1kmを過ぎた。

〈まずい。3分20秒もかかった。遅すぎた〉

そうは思ったが、相手も苦戦しているだろうと思った。

ところが中井は快調に飛ばしていた。

差はどんどん詰まる。もともとの貯金も50秒ほどになっていた。

中井は、大塚に追いついて抜かそうと意識していたのではなかったようである。入りの1kmは3分ほどで、決して無理なペースではない。それでも大塚が近づいてくるのだから、むしろ、相手が勝手に落ちてくるというイメージだったろう。

一方で、大塚にはリアルタイムの情報は入ってこなかった。先頭を走っていると前しか見えないし、自分から振り向くことなどしない。おまけに自分に不利な情報は耳に入らない性格でもある。当時の伴走車である自衛隊のジープから関係者が伝える情報も、意図的に無視した。

「相手が見えないので、気にはならない」

それがトップで走る利点でもあった。

「想定外を想定して対応する能力が、本当の実力」

周囲はやきもきしたであろう。6区・7区と連続して追い上げられ、順天大は勢いに乗っていた。もしも、大塚がブレーキになったら逆転される。監督は「2分30秒以内の差なら、9区・10区の坂本亘・充兄弟で十分逆転できる」と読んでいたが、それもこの調子では心もとない。

しかし、大塚は冷静だった。相変わらず身体は動かず、中井が追い上げてきているのも分かっていた。

〈とにかく身体が動きだすまで〉

大塚は我慢し、スローペースを維持した。なかなか新人が、腹をくくってできることではない。

走っていくうちに身体も温まりだした。さらに地形も味方になってきたように感じた。防風林の松林が高くなって、湘南の海風が遮られるようになってきた。

〈しめしめ。戻ってきたぞ〉

2km過ぎあたりから、少しずつ本来のリズムが戻ってきたことを感じた。

試走の時と違って雨も風もあり、イメージトレーニング通りにはいかなかった。しかし、そのギャップで心が折れることはなかった。〈ちくしょう〉と思うことで乗り越えた。どんなに想定しても、本番では何かが起こる。

「想定外を想定して対応する能力が、本当の実力」

大塚は多少、自慢げに語る。

さらに、8kmくらいまでは向かい風だったが、市街地に入ると風はまったく気にならなくなった。シミュレーション通り、走れるようになった。後半からは、みぞれまじりの雨も弱まった。沿道の声援も心地よい。

「した後悔は残らない。しなかった後悔は残る」

9区へと繋ぐ戸塚中継所は、直線の国道の途中である。大塚は勢いよく中継所に飛び込み、坂本亘先輩にタスキを渡した。

スピードを上げたが、フラフラではなかった。区間記録を43秒ほど更新したことは自身の計測でも分かっていた。

〈ちくしょう、こんなものかよ〉

口にこそ出さなかったが、正直そう思った。

ゴールした安堵などはなかった。プレッシャーから解放されてホッとするには、もともとプレッシャー自体がなかった。

〈もっといけたはずだ〉

後悔が残った。

「した後悔は残らない。しなかった後悔は残る」

大塚の口癖である。あのときこうすればよかったという後悔、努力をしなかった後悔、トライしなかった後悔は残るというのである。大塚には、大記録にチャレンジしなかったことが後悔だった。ただ、チームとして考えれば、その走りは十分だったし、チャレンジして大ブレーキとなるリスクを考えれば、戦略としても十分以上に合格だった。

一時期、50秒ほどまで詰められた順天大との差は、3分18秒まで開いた。9・10区は「鉄板」の坂本兄弟である。この後、坂本兄弟は箱根駅伝初の「双子リレー」を果たす。大塚は〈もう優勝は大丈夫〉と思ったが、それにつけても序盤の落ち込みがなければという思いが募った。

記録は1時間6分20秒の区間新だった。これまでの記録を43秒更新した。

だが、大塚は「残念な区間新」だと思っていた。喜びはなかった。それが、1995年まで破られない長寿記録になるとは、夢にも思っていなかった。

