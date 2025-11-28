707 Prestige Edition

Bowers & Wilkinsは、12月6日に、東京・青山のヴァルカナイズ・ロンドン青山内にある「Bowers & Wilkins AOYAMA」にて、予約制の試聴イベント「プレミアム・ブックシェルフスピーカー 707 Prestige Editionでカンターテ・ドミノを聴く」を実施する。

9月に発売された日本国内1,000組限定の特別なブックシェルフ・スピーカー「707 Prestige Edition」を、ヴァルカナイズ・ロンドン青山2階のVIPルームで45分間試聴できるイベント。

組み合わせるアンプはマランツの「MODEL M1」を予定。楽曲は世界的に有名な教会録音の名盤「カンターテ・ドミノ」を再生。「1976年の作品ながら今もなお色あせることのない高音質を707 Prestige Editionでご体感ください」としている。

プレミアム・ブックシェルフスピーカー 707 Prestige Editionでカンターテ・ドミノを聴く 会期：2025年12月6日(土) 会場：Bowers & Wilkins AOYAMA (〒107-0062 東京都港区南青山5-8-5 ヴァルカナイズ・ロンドン青山内) 時間：13時00分～13時45分、14時00分～14時45分、15時00分～15時45分 定員：各回1組(最大3人) 予約電話番号：03-5464-5255

