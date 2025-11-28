去年9月、三川町の住宅に侵入し90歳の女性を殺害した罪などに問われた男の裁判員裁判で、検察は28日、懲役18年を求刑しました。一方、弁護側は犯行当時の状況から被告に刑事責任は問えないと主張しました。



この裁判は去年9月22日、三川町横山の阿部祥子さん（当時90）の自宅に侵入し、阿部さんを殴ったり首を絞めたりするなどの暴行を加えて殺害したとして三川町横川新田の無職・石川一馬被告（29）が殺人や住居侵入などの罪に問われているものです。

18日の裁判には亡くなった阿部さんの長男が被害者参加制度で出廷しました。男性は母親の命を奪われた悲痛な思いを語った上で「厳重な処罰を求める」と述べました。

この裁判では石川被告が殺人罪について否認していて、犯行時の「殺意」や「刑事責任能力の有無」などが争点になっています。

検察側は「被告は犯行時、酒を飲んでいたが自分の行動を理解した上で犯行に及んだ」と主張し、石川被告に対し懲役18年を求刑しました。

一方、弁護側は「被告は当時、被害者の家を誤って自宅と認識していたため、被害者に驚いて身を守ろうと暴行してしまった」として殺人罪について刑事責任を問えないと主張しました。

最後に石川被告は「被害者に対する謝罪と反省が今の私にできること。 すみませんでした」と述べました。裁判は結審し、判決は来年2月4日に言い渡されます。

