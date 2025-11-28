サッカー女子日本代表、なでしこジャパンが29日の国際親善試合カナダ戦に向けて長崎スタジアムシティ(ピーススタジアム)で前日練習を行いました。

対戦相手のカナダ代表は、なでしこジャパンがベスト8に終わった2021年の東京五輪で優勝しており、FIFAランキングは日本の8位に次ぐ9位につけています。

W杯4大会連続出場の熊谷紗希選手(ロンドン・シティ・ライオネス)はカナダの印象について「前線にたくさんフィジカル強い選手がいて、そこに目掛けて大きな展開をするチームという印象。セットプレーも強い印象あるのでやられない、(セットプレーの機会を)与えないように注意したい」と警戒。

なでしこジャパンは直近4試合で1敗3分けと勝利から遠ざかっているなか「1つ1つの局面で負けない、結果にこだわる意味では点を取らせないのが重要。エリア内の攻防、当たり前だが集中して結果にこだわって明日は絶対に勝ちたい」と勝利への強い思いを示しました。

今回の会場は去年10月にオープンし、最前列の客席はピッチまで約5メートル。“日本で最もピッチに近い座席を全方向で楽しめる日本初のスタジアム”となった長崎県にあるピーススタジアム。「すごく素敵なピッチで戦えることがうれしい。ホテルも隣接しており、こういうスタジアムで試合することは初めての経験。長崎、九州の人も来てくれると思うので、たくさんの人になでしこの試合見てもらえること感謝しているし、そういった気持ちをピッチで出したい。(来年3月の)アジアカップ前最後の試合で私自身も積み上げていかないといけないとこたくさんある。いいチャレンジできるように勝ちにこだわりながら臨みたい」と語りました。