香港の高層マンションで26日に発生した大規模な火災では、これまでに94人が死亡しました。現場から長谷川裕記者の中継です。

火災現場のマンション前です。外壁には焼け残った足場や保護ネットがあり、修繕工事の最中だったことが分かります。現在は炎や煙は見えませんが、正午すぎには白い煙が立ち上り、捜索をする消防隊員の姿も確認できました。

先ほど、新たな情報も入ってきました。地元メディアによりますと、香港当局は28日、マンション改修工事を監督していた建設会社の責任者2人の身柄を拘束したということです。

今回の火事では、過失致死の疑いで工事業者の取締役ら3人が逮捕されているほか、地元当局はマンションの修繕工事に関連する汚職の可能性もあるとして捜査を開始しています。

一方で、支援の輪が広がっています。現場近くでは衣服や食品などを無償で提供する場が設けられていて、今も多くの人が支援物資を求めてこちらを訪れています。

着の身着のままで避難してきた人も多く、衣服を必要とする人が多いとボランティア団体のスタッフは話していました。

香港政府は、被災した住民に対して、1世帯あたり1万香港ドル、日本円でおよそ20万円の補助金を緊急的に支給するとしています。また現地には、9か所の避難所が設置され、500人以上が避難しているということです。