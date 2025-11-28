サッカーJ2リーグは29日、最終節の第38節全10試合が、午後2時から同時開催されます。J1自動昇格『2枠』、J1昇格プレーオフの『4枠』のゆくえは最後まで分からない展開。稀に見る大混戦となっています。

J1自動昇格の可能性を残しているのは、V・ファーレン長崎、水戸ホーリーホック、ジェフユナイテッド千葉、徳島ヴォルティスの上位4チーム。最も近い位置にいる長崎は引き分け以上で確定。水戸も勝利すれば、他会場に関係なくクラブ初のJ1昇格が決定します。

一方で長崎が敗れる、または水戸が引き分けた場合に逆転昇格の可能性を残すのが千葉。千葉は勝利して、長崎と水戸の結果を待ちたいところ。徳島は長崎戦の勝利が必須。さらに水戸が敗れ、千葉が引き分け以下になった場合のみ大逆転での昇格となります。

【J1自動昇格の条件】

◆長崎

1.引き分け以上

2 敗戦→水戸引き分け以下 or 千葉引き分け以下（千葉勝利の場合、得失点差で上回る）

◆水戸

1.勝利

2.引き分け→千葉引き分け以下

3.敗戦→千葉敗戦＆徳島引き分け以下（千葉引き分けの場合、得失点差で上回る）

◆千葉

1.勝利→長崎敗戦（得失点差で上回る）or 水戸引き分け以下

2.引き分け→水戸敗戦（得失点差で上回る）＆徳島引き分け以下

◆徳島

1.勝利→水戸敗戦＆千葉引き分け以下

そして4枠のJ1昇格プレーオフ争いも熾烈。残す3枠を徳島を含めRB大宮アルディージャ、ベガルタ仙台、ジュビロ磐田の4チームで争う図式。その中で徳島はプレーオフ進出は濃厚。最終節で敗戦し磐田に勝ち点で並ばれたとしても、現時点の得失点差で14をつけており優位な状況にあります。

大宮と仙台は勝利を飾れば、プレーオフ進出を自力で決定できます。最も厳しいのは磐田。勝利した上で、大宮の敗戦か仙台の引き分け以下を願う状況。勝ち点で並んだ場合の得失点差勝負になると、現状では最も不利な立場にもいます。また該当チーム同士が得失点差でも並んだ場合は、総得点の多いチームが上位になります。

【J1昇格プレーオフ進出の条件】

◆徳島

1.引き分け以上

2 敗戦→大宮敗戦 or 仙台引き分け以下 or 磐田引き分け以下（磐田勝利の場合、得失点差で上回る）

◆大宮

1.勝利

2.引き分け→徳島敗戦 or 仙台引き分け以下 or 磐田引き分け以下（磐田勝利の場合、得失点差で上回る）

3.敗戦→仙台敗戦（仙台引き分けの場合、得失点差で上回る） or 磐田引き分け以下

◆仙台

1.勝利

2.引き分け→大宮敗戦（得失点差で上回る）or 磐田引き分け以下

3.敗戦→磐田敗戦（磐田引き分けの場合、得失点差で上回る）

◆磐田

1.勝利→徳島敗戦（得失点差で上回る）or 大宮敗戦（大宮引き分けの場合、得失点差で上回る）or 仙台引き分け以下

2.引き分け→仙台敗戦（得失点差で上回る）

【J2最終節カード】札幌−愛媛（大和ハウス プレミストドーム）仙台−いわき（ユアテックスタジアム仙台）山形−藤枝（NDソフトスタジアム山形）水戸−大分（ケーズデンキスタジアム水戸）千葉−今治（フクダ電子アリーナ）富山−秋田（富山県総合運動公園陸上競技場）山口−大宮（維新みらいふスタジアム）徳島−長崎（鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム）鳥栖−磐田（駅前不動産スタジアム）熊本−甲府（えがお健康スタジアム）