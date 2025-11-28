ＴＢＳの「最強スポーツ男子頂上決戦２０２５冬」で右膝半月板損傷などの大けがを負った俳優の佐野岳が２８日、Ｘを更新。現状を報告した。

佐野は多くの激励メッセージが届いたことに感謝を伝え「先日改めて病院に行ってきました。腫れもひいてきて、順調に回復してるとの事でした。今後も医師の指示のもと、しっかりと治していきますね！」と報告。

「現在撮影中のドラマも、所属事務所や番組スタッフの方々のご尽力により、状況に応じて進められているところです。本当に感謝しかありません！」と、ドラマ撮影はキャンセルせず、続いているという。

さらには「明日にはさっそく福岡でイベントもあります！こんなに早く人前に立てるという事でとても嬉しいです」と、仕事も復帰。「とにかくっ！引き続きドラマや映画、、まぁ、あとはドッキリ、、？笑 などでまたお会いしましょう」とつづり、順調な回復であることを伺わせていた。

佐野は１８日に都内の施設で番組の収録に臨み、モンスターボックス（跳び箱）１７段（２メートル４６センチ）を飛んだ直後にバランスを崩し、着地時に足をひねり病院へ。右膝半月板損傷と靱帯断裂の重傷で、全治８〜９カ月と診断されている。