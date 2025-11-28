X JAPANのYOSHIKIが、香港・大埔区旺福苑で発生した高層マンションの大規模火災を受け、香港赤十字社に10万米ドル（約1500万円）を寄付した。

火災により今も多くの住民が避難を余儀なくされている深刻な状況を受け、YOSHIKIは「香港からの映像や報道を見て心が痛みます。何もせずにはいられませんでした。自分は香港で何度も公演を行い、そこで人々の温かさを感じてきました。亡くなられた方々のご家族、そして被災されたすべての方々に、心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。一日も早い救援と、地域の復興を心よりお祈りしています」とコメントした。

香港とは、長年にわたり特別な関係を築いてきた。09年1月に行われた、X JAPANのWORLD TOUR香港公演では、アジアワールド・エキスポ・アリーナでのコンサートに親を亡くした子供たちを招待。16年12月には同会場で「YOSHIKI Classical Special with Orchestra, HONG KONG」を開催するなど、香港のファンとの交流を大切にしてきた。

これまでにも、国内外の災害支援に精力的に取り組んできた。08年5月の四川大地震では被災地を訪問し、被災した学校に楽器を寄贈。24年4月の台湾地震による被災者支援のためには、台湾赤十字組織へ1000万円を寄付している。今年1月に米ロサンゼルスで発生した山火事の災害救援として総額50万米ドル（約7700万円）を寄付するなど、世界各地の災害救援に継続的に取り組んでいる。