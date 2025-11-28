さまぁ〜ず三村マサカズ（58）が28日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。日本ハムからFA移籍で巨人に加入した松本剛外野手（32）に、独特の言葉でエールを贈った。

熱狂的な巨人ファンで知られる三村は、松本が27日の入団発表後、Xで巨人入団を報告し「よろしくお願いします」とあいさつした投稿を引用。「松本剛選手！ウェルカムトゥジャイアンツ！！アホになろう！難しいこと考えずに」と独特の言葉で、加入を歓迎しだ。

松本は27日、都内のホテルで巨人入団会見に臨んだ。2年総額2億5000万円（金額は推定）で背番号は「9」。22年に打率3割4分7厘でパ・リーグ首位打者に輝いた実績を持つバットマンで、今季は66試合の出場で打率1割8分8厘、0本塁打、7打点の成績に終わったが、再起を期すためにも新天地での挑戦を選んだ。入団会見では「学校にもジャイアンツのTシャツを着て、帽子をかぶって登校していた」「小さい頃は松井秀喜さんの大ファンで。試合には年間、多い時で20数試合は東京ドームに足を運んで応援してました」と、巨人愛を語っていた。