レゲエミュージシャン、シンガーの寿君（40）が28日、自身のX（旧ツイッター）を更新。今月10日に麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたが、無罪で釈放されたと明かした。

「報道にもありましたが、日本国内での大麻使用の疑いで11月10日（月）逮捕されました」と書き出した。

「2回に及ぶ家宅捜査がありましたが僕は大麻を所持していませんでしたし、身に覚えがない事を主張し続け、裁判は不起訴となり無罪で釈放されました」と明かした。

「処分に値しない内容で19日間、身柄を拘束され悔しい気持ちもありますが、今後二度とこのような疑惑が浮上する事のないように、より一層気持ちを引き締めて行動したいと思います」と宣言した。

寿君は06年1月に出身地の奈良県で活動開始。現在までに数多くの楽曲を発表している。

以下、発表全文。

今回の逮捕について

出演キャンセルになってしまったイベントや、僕の事を頼して支えてくれるファンの皆さん、憧れてくれる子供たち、お世話になっている関係者や共演者の方々、僕の曲を使ってくれている方々に多大なる迷惑と心配をかけた事を深くお詫び申し上げます。

これからも気持ち新たに音楽活動に励みますので応援よろしくお願いいたします。

寿君