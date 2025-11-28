■これまでのあらすじ

母に結婚を反対されていた凜は、“都合のいい子”でいることをやめて、彼と一緒に渡米することに。凜が去った後、息子からも連絡が途絶え、孤独に沈む母のもとを訪ねたのは伯母だった。母の自己中心的な考えを指摘する伯母は、その歪みの原因が自分たちの母親にあると語る。「姉はいつも母にとって自慢の娘だった…」劣等感を抱いて生きてきた妹として、母は伯母の言葉がどうしても許せなかった。つっかかる母を静かに制した伯母は「お茶でも出して？」と2人で話をしようとするのだった。



■伯母が突然母を訪ねてきた理由は…

■娘がいい子…？そんなわけないじゃない！凜に頼まれて様子を見に来たという伯母。「本当に、いい子に育ったわね」と穏やかに言う伯母の言葉も、母には嫌味にしか聞こえませんでした。親の気持ちを無視して勝手に結婚し、海外へ行ってしまった娘。そんな子のどこが“いい子”だというのか――母には到底、理解できないのです。けれど伯母は言います。「親に頼らず、自分の足で生きていける子に育った。子育て大成功じゃない！」母はその言葉の意味を、まだ受け止めることができませんでした。(福々ちえ)