「仕事辞めて俺に寄生しなよ」…それって優しさなの？

「俺が稼ぐから、君は好きにしていいよ」。そんな包容力のある言葉をかけられたら、キュンとしてしまいますよね。でも、もしその言葉の裏に、あなたを支配しようとする“モラハラ”な本性が隠されていたとしたら…？ 今回ご紹介するのは、結婚を機に豹変した夫の、恐ろしい本性の物語。そのあまりにも理不尽な言動に、読者からは「ウザすぎ！」「どの口が言ってんだ」と、怒りの声が殺到しています。

結婚後に見た“違和感”の正体とは…

夫は「仕事辞めて俺に寄生しなよ！」と冗談めかして言うほど、懐の深い人…だと思っていました。その小さな“違和感”に気づかないふりをしていた主人公でしたが、ある日、夫の“ヤバすぎる本性”を目の当たりにすることになるのです。

「一歩先を考えられない女は…」妻が唖然とした、夫の“モラハラ”な本性

ある日の夕食時、夫が職場の愚痴をこぼし始めました。なんでも、女性の同僚がお土産を配ってくれたものの、お茶を出してくれなかったのが気に入らなかった様子。「『お茶も一緒に出してくれたら嬉しかった』ってわざわざ言ってあげたのに、変な顔されてさ」「最近の女はフェミニズムかなんか知らんが、生意気だよな」。その言葉に、主人公は唖然とします。優しかったはずの夫の、あまりにも冷酷な“本性”が見えた瞬間でした。

読者の意見は…？

「お茶を出さない＝気が利かない」と、職場の同僚を（そして、それを擁護するかのような妻を）批判する夫。そのあまりにも幼稚で高圧的な態度に、読者からは「気が利かないのはどっちだ！」と、怒りと呆れのツッコミが殺到しました。

・「気が利かないのは旦那の方！」怒りの特大ブーメラン

・気が利かないのはどっちだと思った草

・1番気が利かないのは誰だろうな〜 どの口が言ってんだ？

・旦那さん理論が正しいとしたら、お饅頭を他の人ももらうことを考えてお茶をいれない旦那さんも気が利かないですね笑

・気が利かないのは旦那の方だよ。



「気が利かない」という夫の言葉は、そっくりそのまま自分に返ってくる“特大ブーメラン”だと、多くの読者が鋭く指摘。お土産をもらっておきながら文句を言うその姿に、「お前が一番気が利かない！」という、ごもっともなツッコミが集まりました。

・「ウザすぎ！」「何様だ！」夫の態度に非難轟々

・うるさ。ウザ。気が利かなくてもいい。 お前のお茶だけは入れたくない

・お茶くらい自分でいれろ！

・貰う立場の人間が図々しい。…先回りの気持ち〜と言うのなら頂く立場の者が「お茶を入れましょう！皆さん飲みますか？」位の気遣いしろよ

・何様だ

・モラハラでしょ？この発言聞いて周りの人何も思わないのかな？



「お茶くらい自分で入れろ」「何様だ」と、夫の高圧的な態度に対する怒りの声も多数。「もらう立場のくせに図々しい」という意見や、これを「モラハラ」と断罪する声も。多くの読者が、主人公の受けた屈辱に共感し、夫への怒りを爆発させています。

優しい言葉の裏に隠された、相手を支配しようとする歪んだ願望。「俺に寄生しなよ」という言葉は、愛ではなく、“支配宣言”だったのかもしれません。妻はこのまま暮らしていけるのでしょうか。

(ウーマンエキサイト編集部)