N響×『青のオーケストラ』スペシャルコンサート放送決定 豪華演奏と新情報にも注目
NHK Eテレで放送中のアニメ『青のオーケストラ』とNHK交響楽団（N響）がコラボレーションしたスペシャルコンサートが、2026年1月18日午後4時より放送されることが決定した。
【写真】ゲストとして登場する神谷浩史と神谷浩史
放送されるのは、2025年12月8日に東京・NHKホールで開催される特別公演。指揮は国内外で活躍するキンボー・イシイが務め、劇中で主要キャラクターの演奏を担当するヴァイオリン奏者の東亮汰（青野一役）と山田友里恵（秋音律子役）も登場。N響による圧巻の生演奏とともに、作品の象徴的なクラシックの名曲がアニメ映像と融合する特別なステージが繰り広げられる。
さらに今回の放送では、『世界ジュニアオーケストラコンクール編』に向けて、新たなライバルの登場や新ビジュアルの発表にも注目が集まる。ゲストとして土屋神葉（佐伯直役）、神谷浩史（佐久間優介役）、司会として林田理沙アナウンサーも出演し、作品の魅力を多角的に伝える。
佐伯直役の土屋神葉は「『青のオーケストラ』と『N響』のコラボ、なんと素晴らしい響き！ 音楽の美しさと魅力を、コンサート会場ならびにテレビの放送で、ぜひ一緒に体感しましょう」とコメントを寄せている。
番組はEテレでの放送に加え、NHK ONE（新NHKプラス）での同時配信および見逃し配信も予定されており、テレビやスマートフォンでも視聴可能。アニメと実演奏が融合する至高の1時間となりそうだ。
■放送予定
2026年1月18日（日）午後4時〜5時 ＜NHK Eテレ＞
※NHK ONE（新NHKプラス）での同時・見逃し配信あり
【出演】
指揮：キンボー・イシイ
ヴァイオリン：東亮汰（青野一の演奏担当）
ヴァイオリン：山田友里恵（秋音律子の演奏担当）
ゲスト：土屋神葉（佐伯直 役）、神谷浩史（佐久間優介 役）
司会：林田理沙アナウンサー
【演奏曲目】
・クリスマス・メドレー（もろびとこぞりて〜アヴェ・マリア〜ハレルヤ・コーラス／萩森英明編）
・ドヴォルザーク：交響曲第9番 ホ短調 作品95「新世界から」 第4楽章
・チャイコフスキー：バレエ組曲「くるみ割り人形」より「花のワルツ」
・バッハ：2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV1043 より
・メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 第1楽章より
・サン＝サーンス：歌劇「サムソンとデリラ」より「バッカナール」
・芥川也寸志：交響管弦楽のための音楽
