ファミマ「コンビニエンスウェア」ラインソックス新色＆ライムイエローのローゲージソックス登場
ファミリーマートのオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」の新アイテムが登場した。累計販売3000万足の定番アイテム「ラインソックス」の新色として、グレーとネイビーを基調に寒空の下で澄んだ空気のような色合いをイメージした「冬の色」が2色ラインナップした。
【写真】コンビニエンスウェア「ラインソックス」や「今治タオルハンカチ」冬の新色
「ローゲージソックス」には、コーディネートの差し色にぴったりなライムイエローミックスが新登場。「紳士ショートソックス」はネイビーとテラコッタ、「婦人ショートソックス」はポピーレッドとサンドベージュが新たに加わった。
累計販売枚数1000万枚を突破した「今治タオルハンカチ」は、冬の新色としてコーラルピンク・ネイビーの「ドット」と、うす藍・テラコッタの「斜めストライプ」の2つの印象的なデザインが販売される。
吸湿発熱機能や保温性に優れた素材を使用する機能性インナー「REHEAT」はクルーネック半袖／長袖、ラウンドネック半袖／長袖など、使い勝手の良い全10種類を展開する。
