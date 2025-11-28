ファイターズの２軍本拠地の移転先が注目される中、球団側のキーパーソンがＳＴＶの取材に応じました。



ファイターズの２軍本拠地移転について、ＳＴＶの取材に応じたのは、ファイターズスポーツ＆エンターテイメントの小林兼さんです。小林さんは２０２５年７月、栗山英樹ＣＢＯと共に移転の意向を表明した、２軍移転先のキーパーソンです！会見以降、候補地とされた札幌市・北広島市・恵庭市・江別市・千歳市・苫小牧市と直接、情報交換などを進めてきました。２０３０年の開業が目指される中、会見後、初のメディア取材です。（宮永キャスター）「３０年の開業とすると逆算すると時間はない？」（ファイターズスポーツ＆エンターテイメント 小林兼開発副本部長）「かなり時間としてはタイトになっています」（宮永キャスター）「立地の自治体はいつ頃に決めたい？」（ファイターズスポーツ＆エンターテイメント 小林兼開発副本部長）「来年の前半には絞り込みもしくは決めたいと思っています」（宮永キャスター）「前半ということは６月ぐらいまで？」（ファイターズスポーツ＆エンターテイメント 小林兼開発副本部長）「目指していきたい」（宮永キャスター）「だいたいどのくらいの広さのイメージを描いていますか？」（ファイターズスポーツ＆エンターテイメント 小林兼開発副本部長）「野球の関連施設ではなくて住宅・商業・宿泊施設を考えますと、少なくても１０ヘクタール以上の場所であり、できるだけ広い方がいい。正直１０ヘクタールでは足りない、そんな広さを想定しています」少しずつ明らかになってきた球団側の新ファーム構想。果たしてどの自治体へ決まるのでしょうか。