IMP.の椿泰我が出演する、RCCテレビ「イマナマ！」の人気コーナー「椿泰我の広島パンパカパーン」の第51回が先日放送された。店の人気ベスト3を試食しNo・1を当てる「ご褒美チャレンジ」で見事に予想を的中させ、2週連続の勝利を達成した。

視聴者からのお便りを受け、椿が今回訪れたのは、全国から注文が殺到するという人気店「ボン・グーテ」（広島市佐伯区）。フランスの伝統菓子「クイニーアマン」の専門店という珍しいスポットに到着するやいなや「今までの中で一番看板が大きい」と興奮を隠せず、店内に入ると「入った瞬間からいい香りがする」と五感をフルに使ってリポートした。

フランス語で「美味しいおやつ」を意味する店名の同店で「ご褒美チャレンジ」に挑んだ椿。まず定番のクイニーアマンを試食。元気いっぱいのキャラクターとは裏腹に、食レポは極めて繊細だ。「バターの香りが口の中に広がってお塩の旨味も感じてきますね」とバターの香りと塩味のバランスを評価し「パンのしっとり感、もっちり感とコーティングの甘さとのバランスが最高」と的確にリポートした。

さらに、ピスタチオ味を試食した際には「すごーいピスタチオ」と全身で濃厚さを絶賛。京都宇治抹茶チョコレートについては「クイニーアマンの本来の美味しさに、抹っ茶チョコの苦みや深さを残しつつ甘さもある。黄金比ですね」と、その美味しさを表現した。

ピスタチオに惹かれつつも、最終的に定番のクイニーアマンが1位だと予想。「（お客さんは）まずこのクイニーアマンの魅力を知って、そこからリピートするんじゃないか」という鋭い洞察力で、見事1位を的中させた。

勝利の瞬間「ありがとうございます、2週連続です」と的中の喜びを爆発させた椿。ご褒美のメイプルシナモンのクイニーアマンを堪能し、最後まで豪快な笑顔とエネルギーで、企画を元気いっぱいに締めくくった。