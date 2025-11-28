親が養育できない子を匿名で託せる「赤ちゃんのゆりかご（仮称）」（赤ちゃんポスト）の２０２６年度開設を目指す大阪府泉佐野市の関係者が、全国で初めて「こうのとりのゆりかご」（同）の運営を始めた熊本市の慈恵病院などを視察した。

受け入れに関する運営上の課題や医療体制などを学んだ。（中村由加里）

同病院は０７年にゆりかごを設置し、２４年度末までに計１９３人が託された。１９年には病院の担当者のみに名前を明かす「内密出産」を導入し、これまでに延べ６０人が利用している。

泉佐野市は「りんくう総合医療センター」で、行政主導での設置、導入を念頭に準備を進めており、市職員らが２５〜２７日の日程で熊本市を訪問した。

２６日に視察した慈恵病院では、居住地が遠方にあり、経済的に困窮している妊婦などを保護する「エンゼルルーム」を見学した。ゆりかごでは、託された段階でナースステーションなどに音が鳴る仕組みになっていることや健康状態を確認する手順の説明を受けた。

同病院の蓮田健理事長は、行政主導では市長交代時に方針変更の可能性があるとし、どの程度の匿名性が保障されるかにも懸念を示した一方、「過去に関西からの利用者もあった。遠距離の移動は好ましくない。（泉佐野市の取り組みが）実現すれば女性たちにとって大きな助けになる」との期待も口にした。

熊本市役所では２７日、担当者同士の意見交換会が非公開で行われた。熊本市側は、ゆりかご開設時は児童相談所がなく、県と連携して取り組みを始めた経緯を説明したという。

児相がない泉佐野市の島田純一こども部長は会合後、大阪府と連携をとる意向を示し、「熊本市を参考にして年内にも相談体制を備えるために進めている。その後の相談体制も参考にさせていただきたい」と述べた。