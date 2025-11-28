ヤクルト・山田哲人内野手（３３）が２８日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸５億円でサインした（金額は推定）。

「今年だけじゃなく、この２、３年すごい悔しい思いをしているので、（今季も）残念な結果だったかなと思います」

プロ１５年目の今季は左手中指の腱（けん）脱臼で開幕カードを欠場したが、４月５日の中日戦（神宮）で２回に先制＆決勝の１号２ランを放ち、史上４６人目となる通算３００本塁打を達成。３２歳８か月での到達は来季から１軍監督を務める池山隆寛氏（３５歳４か月）を抜いて球団最年少記録となった。７月３０日のＤｅＮＡ戦（横浜）では池山氏を超えて球団新記録となる同３０５号をマークした。

８月下旬には下半身の状態不良で離脱したが、９月１８日の巨人戦（神宮）では２回に１０号ソロを放ち、史上４９人目となる通算１０００得点を自身が持つ球団記録をさらに更新する１２年連続２ケタ本塁打で達成。最終的には３１１本まで記録を伸ばした。

それでも、１０８試合で打率２割３分１厘、１２本塁打、３７打点、３盗塁。近年は山田らしくない数字が続いている。７年契約６年目となる来季も通算１０００打点まで「８３」、２００盗塁まで「２」と節目の数字が迫っている。

過去３度のトリプルスリー（打率３割、３０本塁打、３０盗塁）を達成している背番号１は、今年９月は月間打率３割２分４厘、３本塁打と好調で終えた。「８月、９月あたりからは何年ぶりかの感覚というか、いい時の、あの頃の感覚はあったので。今すごいイメージもできてますし、来年は自分の中ではすごい楽しみにしています」と力を込めた。