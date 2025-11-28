°æ²¬ÀèÇÚ¤È¶¥Æ®¤ÎµÈÎÉÂçÌï¡Ö¼«Ê¬¤¬°ìÈÖÌÌÇò¤¤¤È¡Ä¡×Âç¤ß¤½¤«¤Î¼çÌò¾ù¤é¤ó¡¡¡È°ø±ï¡É¹â¸«µü²ð¤Ø¤ÎÀã¿«¤â»ëÌî
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°WBAÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé2°Ì¤ÎµÈÎÉÂçÌï¡Ê22¡á»ÖÀ®¡¢3¾¡2KO¡Ë¤¬12·î31Æü¤ËÅìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤ÇWBAÆ±µé7°Ì¥¤¥Ð¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥é¥¹¡Ê24¡á¥á¥¥·¥³¡¢18Àï13¾¡5KO4ÇÔ1Ê¬¤±¡Ë¤ÈWBAÀ¤³¦Æ±µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ò¹Ô¤¦¤È28Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÅÔÆâ¤Î½êÂ°¥¸¥à¤Ç²ñ¸«¤·¤¿µÈÎÉ¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤¬¡¢À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÉâ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢É½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¦¥¹¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£Æ±¶½¹Ô¤ÇºÆµ¯¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¸µÀ¤³¦4³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Ç°æ²¬°ìæÆ¡Ê36¡á»ÖÀ®¡¢31¾¡16KO4ÇÔ1Ê¬¤±¡Ë¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥«¡¼¥É¤Ç»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ïº£Ç¯5·î¤ËÂ³¤2ÅÙÌÜ¡£¡Ö¤¤¤¤¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤®¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÁ°²ó¤Ï¿´¤Ê¤·¤«¼«Ê¬¤¬ÏÆÌò´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼¡¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¸«¤»¤Æ¡È¤³¤Î¶½¹Ô¤ÏµÈÎÉÂçÌï¤Î»î¹ç¤¬°ìÈÖÌÌÇò¤¤¡É¤È»×¤ï¤»¤¿¤¤¡×¤È¹ë¸ì¡£¥¢¥Þ»þÂå¤òÄÌ¤¸¤Æ¤â½é¤Î¥á¥¥·¥³¿ÍÁª¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤Îº¹¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¼ÂÎÏ¤¬¤¤Ã¹³¤¹¤ë¤È¤¡£¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤ò¿¤Ð¤»¤Ð´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È°µÅÝ¤·¤Æ²¦¼Ô¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡¡È°ø±ï¡É¤ÎÁê¼ê¤Ø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤â¸«¿ø¤¨¤ë¡£¸½ºßWBAÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¤Ë¤Ï¹â¸«µü²ð¡Ê23¡áÄë·ý¡Ë¤¬·¯Î×¡£12·î17Æü¤ËWBO²¦¼Ô¥ì¥Í¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡Ê33¡á¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡Ë¤È¤Î²¦ºÂÅý°ìÀï¤ò¹µ¤¨¡¢»î¹ç¸å¤Ï¥Õ¥é¥¤µé¤ËÅ¾µé¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ç»¸ü¡£U¡½15¡¢ÆàÎÉ¡¦²¦»û¹©1Ç¯»þ¤ÎÁíÂÎ¤È¹ñÂÎ¤ÇÂÐÀï¤·3ÀïÁ´ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤À¡£¡Ö°ìÈÖ¶á¤¯¤Æ»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¡£¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¡£¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤«¤Ê¡×¤È¤ª¤É¤±¤Ê¤¬¤é¡ÖÁíÂÎ·è¾¡¤Ç1¡½4¤ÇÉé¤±¤Æ¡¢¹ñÂÎ¤Ç¤â2¡½3¤ÇÉé¤±¤¿¡£¤À¤«¤é¼¡¤Ï3¡½2¤¯¤é¤¤¤Ç¾¡¤Ä¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í4ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ë¼¡Àï¤Ï½é¤Î¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¡Ê48¡¦9¥¥í¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£¸ºÎÌ¤Ï10¥¥í¼å¤À¤È¤¤¤¤¡Ö³¬µé¤ò²¼¤²¤¿Ê¬ÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¡£¿åÈ´¤¤ÎÉý¤äÂÎ½Å¤âÁý¤¨¤ë¤·¡Ä¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¼¡Àï¤Ë¾¡¤Æ¤ÐÅÄÃæ¹±À®¤ÈÊÂ¤Ó¡¢ÆüËÜÃË»ÒºÇÂ®¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤ë5ÀïÌÜ¤Ç¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂÃ¥¼è¤â¼ÍÄø·÷Æâ¡£¡Ö4ÀïÌÜ¤Ç¹¹¿·¤·¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÊÂ¤Ö¤³¤È¤âÀ¨¤¤¤³¤È¡£¶»Ä¥¤Ã¤ÆÁÀ¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£