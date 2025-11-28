ドル円１５６．４０近辺、ユーロドル１．１５８５近辺＝ロンドン為替



ロンドン早朝、ドル円は156.40近辺、ユーロドルは1.1585近辺で推移している。これまでのレンジは、ドル円が156.10-156.58、ユーロドルが1.1582-1.1602となっている。足元の水準はややドル高に傾いている。ただ、前日終値からはさほど離れず、小動きとなっている。ＣＭＥデータセンターのトラブルにより、多くの商品相場や一部の為替マッチングシステムが停止しており、復旧待ちとなっている。取引流動性が低く。注意が必要な状況となっている。



USD/JPY 156.38 EUR/USD 1.1582

