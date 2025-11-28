「今日好き」清水あす香“過去一お気に入り”新ヘア披露「雰囲気変わる」「圧巻」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/11/28】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた清水あす香が11月27日、自身のInstagramを更新。レイヤーカット後のヘアスタイルを披露し、話題となっている。
【写真】「今日好き」19歳美女「圧巻」雰囲気ガラリの新ヘア
ストレートヘアだった清水は、レイヤーを多く取り入れた新しいヘアスタイルを公開。「前回よりも結構ざっくりしてもらって、とってもとっても可愛くしてもらったの」「過去一レベルで気に入ってます」と満足げなコメントを添えている。柔らかなカールが重なり合うレイヤースタイルは華やかで、髪の美しさを際立たせている。
この投稿には「髪型が似合う」「雰囲気変わる」「圧巻」「可愛すぎる」「真似したくなるスタイル」「レイヤーの入り方が綺麗」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。清水は「セブ島編」「プーケット編」「卒業編2025inシンガポール」に出演した。（modelpress編集部）
