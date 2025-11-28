辻ちゃん長女・希空（のあ）、辻希美＆杉浦太陽と顔寄せ合い密着 家族3ショットに「ビジュ最強親子」の声
【モデルプレス＝2025/11/28】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が11月27日、自身のInstagramを更新。誕生日ケーキを前に家族3ショットを公開した。
【写真】18歳辻ちゃん長女「ビジュ最強親子」貴重な家族3ショット
11月26日に18歳の誕生日を迎えた希空は、「改めてみんなありがとう大好き！！！」と綴り、両親との3ショットを投稿。華やかなデコレーションが目を引くケーキを前に、両親と並んで座る姿を披露した。
この投稿には「家族仲良しで素敵」「のあちゃんお誕生日おめでとう」「笑顔がまぶしい」「ケーキが豪華すぎる」「18歳とは思えない大人っぽさ」「これからの活躍が楽しみ」「ビジュ最強親子」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆希空、両親と家族3ショット披露
◆希空の投稿に反響
