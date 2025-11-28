杉浦太陽、辻希美、希空（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/11/28】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が11月27日、自身のInstagramを更新。誕生日ケーキを前に家族3ショットを公開した。

【写真】18歳辻ちゃん長女「ビジュ最強親子」貴重な家族3ショット

◆希空、両親と家族3ショット披露


11月26日に18歳の誕生日を迎えた希空は、「改めてみんなありがとう大好き！！！」と綴り、両親との3ショットを投稿。華やかなデコレーションが目を引くケーキを前に、両親と並んで座る姿を披露した。

◆希空の投稿に反響


この投稿には「家族仲良しで素敵」「のあちゃんお誕生日おめでとう」「笑顔がまぶしい」「ケーキが豪華すぎる」「18歳とは思えない大人っぽさ」「これからの活躍が楽しみ」「ビジュ最強親子」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】