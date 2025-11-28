「Sports From USA」――今回は「アメリカの高校における『運動部の存在感の大きさ』」

「THE ANSWER」がお届けする、在米スポーツジャーナリスト・谷口輝世子氏の連載「Sports From USA」。米国ならではのスポーツ文化を紹介し、日本のスポーツの未来を考える上で新たな視点を探る。今回は「アメリカの高校における『運動部の存在感の大きさ』」。

これまで、アメリカの高校運動部について、さまざまな角度からレポートしてきた。アメリカにも日本と同じように学校単位の部活動があり、高校ではそれがかなり盛んであること。しかし、集団競技ではトライアウト（入部テスト）を行って人数を絞ることや、季節ごとに競技を変えるシーズン制を採用していることなど、日本とは異なるシステムで動いている点もお伝えしてきた。

しかし、これまでのレポートだけでは、私自身、十分に伝え切れていないと感じていた点がある。それは、アメリカの高校における「運動部の存在感の大きさ」だ。

日本では「学校は勉強するところなのに、部活動に熱中して……」という批判が聞かれることがあるが、アメリカの場合はむしろ、運動部の存在感そのものが正当化されているという印象を受けていた。ずっとうまく説明できずにいたが、最近、ひとつの理由として約100年前の教育政策が深く関係しているのではないかという考えに至った。今回は、現在のアメリカ高校スポーツの根底にある「報告書」について紹介したい。

まず、運動部の存在感を示すわかりやすい例として、新年度が始まってすぐの秋に行われる「ホームカミング」が挙げられる。これはアメリカンフットボール部のホームゲームに合わせて開催されるイベントだ。アメフト部員だけでなく多くの生徒、さらに卒業生や地域住民までが参加し、パレードやパーティーなどで盛大に盛り上がる。単なる部活動の試合ではなく、学校への帰属意識や愛校心を高めるための「学校全体の公式行事」とみなされている。

こうした「学校全体を巻き込むスポーツの力」を考える中で行き当たったのが、1918年にまとめられたアメリカの教育省の公式報告書で『中等教育の主要原則（カーディナル・プリンシプルズ）』だ。

『中等教育の主要原則』がなぜ運動部にとって重要なのか

これは全米教育協会によって任命された委員会が取りまとめた教育方針だが、全米の中学・高校教育に決定的な影響を与えた。教育史の研究によれば、この報告書は「教育史において、これほど重要な刊行物はない」と評されるほどの影響力を持ち、当時の学校管理者や教育リーダーたちが中等教育のあり方を考えるうえで、「バイブル」のような扱いを受けたという。

この報告書がなぜ運動部にとって重要なのか。それは、高校教育の目的を、それまでの「学業中心」から、健康、人格の形成、余暇の有意義な活用などへと大きく広げた点にある。つまり、運動部活動は「勉強の妨げ」ではなく、これらの新しい教育目的を達成するための「正当な手段」として位置づけられたのだ。

この時代の歴史的な背景にもふれてみる。アメリカでは1910年頃から40年頃にかけて、義務教育制度の整備や移民の増加、児童労働の禁止などを背景に、高校進学者が急増していた。それ以前の高校は、十代後半の一部の生徒が大学進学を目指すための場所であり、ラテン語などのカリキュラムが中心だった。しかし、卒業後すぐ（もしくは中退して）に社会に出て働く生徒が多数を占めるようになると、全生徒に大学進学向けの勉強をさせるのは非効率だとみなされた。

『カーディナル・プリンシプルズ』は、そのような時代に教育の転換を示した。この報告書は高校教育の目標として主要な7項目を掲げているが、学業に直接関わるのは2番目の「基礎的なプロセスの習得」という項目だけである。

注目すべきは、7つの目標の最初に「健康」が掲げられていることだ。残りの項目も、家族の絆、職業教育、市民教育、余暇の有意義な活用、倫理的人格の形成といった内容で占められており、従来の「勉強偏重」の高校教育を根本から見直すべきだとしている。さらに大学側に対しても、高校の変化に配慮すべきだとしている。

そして、この『カーディナル・プリンシプルズ』は2つの機能を学校に求めた。一つは、生徒それぞれの適性を伸ばして社会で活躍できる人材を育てる「専門化」の機能。もう一つは、多様な背景を持つ生徒たちが民主社会の構成員として共通の価値観を育む「統合化」の機能である。そのうえ、ものすごく潔く能力差を認めていて「能力の高い生徒と低い生徒に対する最大・最小の課題設定」と書いていて、ひとりひとりの能力に違いがあることを前提した課題設定をすべしとしている。

アメリカで100年前からデザインされ、正当化されてきた歴史とは

この『カーディナル・プリンシプルズ』を参照しながら、アメリカの運動部を見てみた。

アメリカの運動部の特徴である「トライアウト」は、一見すると冷酷な選抜システムに見えるが、「生徒は一人一人能力も進路も異なるのだから、能力に応じた場所（カリキュラム）を提供すべきだ」という「専門化」の理念と重なる。同時に、報告書は「健康」を第一義としているため、特定の生徒だけがスポーツをすればよいとは考えていない。アメリカの高校ではバーシティー（一軍）、ジュニア・バーシティー（二軍）、フレッシュマン（新入生）チーム、さらには校内だけで活動するイントラミューラル（校内対抗戦）など、能力に応じて複数の層を作っている。

能力に差はあっても誰もがチームの重要な一員とするのではなく、能力に差があることを前提に、能力をテストし、トライアウトに落ちた人は校内運動部に入ればいいじゃないかことになっていたようだ。こういう考え方がベンチ入りもできない補欠を作らないことにつながっているのかもしれない。

もう一つの柱である「統合化」についてはどうだろうか。報告書は「アメリカでは人種的背景が多様化し、社会階層も異なるため、学校こそが民主主義の精神で国民を統合する唯一の機関である」とし、その具体的な手段として運動競技や学校行事を挙げている。チームメイトと協力してプレーすること自体が統合の経験になるだけでなく、冒頭で触れたホームカミングのように、学校全体が一つになって応援するスポーツ行事もバラバラな背景を持つ人々を一つにまとめる「統合化」の装置ではないかと思えば、こういった行事の盛り上がりにも納得できるような気がする。

この報告書が出された1918年からの約10年間は、アメリカで学校運動部の制度が整えられていく時期とも重なる。アメリカの高校スポーツがなぜこれほど巨大で、学校生活の中心にあるのか。100年前から「民主的な市民を育てるための教育装置」として正当化されてきた歴史があるからだと言えるだろう。現在のアメリカの運動部の存在感も、この報告書の影響力が残っているように思える。



谷口 輝世子

デイリースポーツ紙で日本のプロ野球を担当。98年から米国に拠点を移しメジャーリーグを担当。2001年からフリーランスのスポーツライターに。現地に住んでいるからこそ見えてくる米国のプロスポーツ、学生スポーツ、子どものスポーツ事情を深く取材。著書『帝国化するメジャーリーグ』（明石書店）『子どもがひとりで遊べない国、アメリカ』（生活書院）。分担執筆『21世紀スポーツ大事典』（大修館書店）分担執筆『運動部活動の理論と実践』（大修館書店）。