ギャルママモデル聖菜、美脚全開ミニスカコーデ「攻めた格好」「思わず二度見」と反響
【モデルプレス＝2025/11/28】雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルを務める聖菜（せいな）が11月27日、自身のInstagramを更新。レザーアイテムを取り入れたコーディネートを公開した。
【写真】23歳ギャルママモデル「攻めた格好」美脚全開ミニスカ姿
聖菜は「レザーかわいい」とつづり、階段でポージングするショットを投稿。ハイネックのトップスの上にレザーのジャケットを羽織り、同素材のミニスカートを合わせた、美しい脚が際立つコーディネートを披露した。
この投稿に、ファンからは「理想のスタイル」「存在感すごい」「攻めた格好」「思わず二度見」「美人オーラ最強」「何を着ても可愛い」といったコメントが寄せられている。
聖菜は2002年3月18日生まれ。2018年12月に結婚し、2019年3月に第1子となる蘭愛ちゃんを出産。2020年9月1日に離婚を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
